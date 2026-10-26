Crimen de Daniela Villalba: detuvieron al sospechoso y lo vinculan con otro asesinato en Retiro

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo el domingo por la noche a Renato Iván Tavella , señalado como sospechoso de los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández , quienes presuntamente se dedicaban al trabajo sexual , de acuerdo con lo informado por fuentes de alto rango vinculadas a la investigación.

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Villalba, que tenía un hijo, fue degollada el miércoles pasado en su departamento, ubicado en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba .

Fernández, quien ofrecía sus servicios a través de la página de escorts Gemidos , fue hallada muerta en el departamento que compartía con otra trabajadora sexual, situado en la calle Libertad al 1200 , en el barrio porteño de Retiro . El cuerpo, que estaba desnudo y cubierto por una sábana sobre una cama matrimonial , fue descubierto después de que la mujer mantuviera un encuentro con un cliente .

Los teléfonos celulares de las dos víctimas continúan desaparecidos. No obstante, el rastreo de la línea telefónica que utilizaba Tavella, con característica de Córdoba, resultó fundamental para localizarlo y concretar su arresto en una habitación del primer piso del Hotel Centro 1555 , situado en Presidente Perón al 1500 , en el barrio porteño de Monserrat , a unas 17 cuadras del departamento de Fernández.

La compañera de Tatiana, quien alertó al 911 sobre el fallecimiento, también proporcionó el sobrenombre con el que identificaba al sospechoso: “Iván”.

La mujer también facilitó el número telefónico del sospechoso, a partir de una notificación que recibió en su propio dispositivo, según señalaron fuentes vinculadas a la investigación. Al parecer, sustraer el celular de la víctima no alcanzó para evitar que descubrieran sus huellas.

La pista telefónica que permitió identificar al sospechoso

Tabella tiene 28 años y nació en Córdoba. Ante las autoridades, declaró como domicilio una casaquinta de grandes dimensiones en Villa Giardino. No registra actividad laboral formal ni inscripción como monotributista. El faltante de los teléfonos no es el único elemento en común entre los dos casos: después del femicidio de Villalba, su cuerpo también fue tapado con una sábana. Además, la noticia de su muerte llegó a las autoridades a través de una amiga de la víctima.

La Justicia de Córdoba ya había logrado identificar a Tabella unos días antes del asesinato, en el marco de una causa que estaba bajo la órbita del fiscal Pablo Camahco. El vínculo con la muerte de Fernández surgió a partir de la línea telefónica que presuntamente habría utilizado para arreglar la cita en el barrio porteño de Retiro.

Por su parte, el fiscal Matías Di Lello, quien asumió inicialmente la investigación del caso ocurrido en Retiro, abordado como un posible femicidio por las características del hecho, dispuso el análisis de las cámaras de seguridad y solicitó un procedimiento de allanamiento.

Las primeras sospechas sobre un posible nexo con el crimen de Villalba surgieron de inmediato debido a las características del teléfono celular. Más tarde, los investigadores se enteraron de que la Justicia de Córdoba había emitido una orden de captura contra Tabella.

A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, que permitieron ubicar al sospechoso en el lugar, Di Lello solicitó allanar el Hotel Centro 1555. Tiempo después, el juez Guillermo Rongo, a cargo de la causa, tomó las riendas de la investigación, que en un primer momento había quedado en manos del fiscal.

El misterio de la muerte de Tatiana

La autopsia de Tatiana Fernández está prevista para este lunes en la Morgue Judicial. Según el informe de Policía Científica, no se detectaron lesiones de carácter traumático en su cuerpo. En el caso de Villalba, por el contrario, se encontraron múltiples cortes en los brazos, que podrían corresponder a heridas de defensa, antes de que fuera degollada.

Fernández, de 27 años, nacida en la Ciudad de Buenos Aires y con domicilio declarado en Pompeya, había tenido un empleo registrado en una hamburguesería hasta febrero de este año. Además, mantenía una deuda bancaria de varios cientos de miles de pesos.

Una compañera declaró ante los investigadores que Tatiana había empezado a ejercer la prostitución “recientemente”. Durante los procedimientos forenses, las manos del cuerpo fueron cubiertas con bolsas de papel para resguardar posibles evidencias que permitieran identificar a un eventual agresor. Asimismo, se preservó la zona perineal para determinar si existió o no un ataque sexual.

Si la Justicia logra corroborar las sospechas, la investigación podría revelar la existencia de un asesino serial que tiene como víctimas a mujeres en situación de prostitución.

El caso presenta similitudes con los crímenes atribuidos a “El Loco de la Ruta”, perpetrados entre 1996 y 1999 en las afueras de Mar del Plata, donde hubo 14 víctimas y, hasta el momento, ningún responsable fue condenado.