Jorge Martínez sufrió dos estafas y perdió todos sus ahorros

El drama de Jorge Martínez: lo estafaron dos veces a los 79 años

Jorge Martínez atraviesa un duro momento a sus 79 años después de haber sido víctima de dos estafas virtuales que terminaron con sus ahorros . El reconocido actor contó públicamente cómo fueron las maniobras y reveló que los delincuentes no solo retiraron dinero de sus cuentas, sino que en uno de los episodios llegaron a solicitar créditos a su nombre.

Martínez explicó que los engaños ocurrieron en circunstancias diferentes. El primero comenzó después de realizar una compra por internet y recibir posteriormente una llamada con una supuesta promoción; el segundo estuvo relacionado con una plataforma que prometía ganancias mediante inversiones y que, de acuerdo con su relato, utilizaba la imagen de Lionel Messi.

El primer episodio comenzó luego de que el actor realizara una compra a través de Temu. Martínez aseguró que recibió correctamente los productos, pero aproximadamente una semana después fue contactado por personas que se presentaron como representantes de la plataforma y le comunicaron que había sido elegido como “cliente de la semana” .

El supuesto premio era de $500.000 y, para recibir el depósito, le solicitaron información bancaria. Martínez proporcionó los datos creyendo que eran necesarios para acreditar el dinero, pero horas después recibió una llamada de su oficial bancario que cambió completamente la situación.

“Vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000”, recordó que le preguntaron desde el banco. Su respuesta fue inmediata: él no había solicitado ninguno de los dos préstamos.

Según relató, posteriormente le comunicaron que esos créditos habían sido cancelados, aunque el dinero que tenía ahorrado en sus cuentas ya había sido retirado.

Una falsa inversión y un segundo engaño

Pero la situación no terminó allí. Martínez contó que posteriormente cayó en una segunda maniobra vinculada con una supuesta plataforma de inversiones. Para ingresar debía realizar un depósito inicial de $149.600.

Según explicó, la publicidad o presentación de la plataforma mostraba a Lionel Messi, pero después advirtió que se trataba de contenido realizado o manipulado con inteligencia artificial. Tras depositar el dinero, comenzó a recibir comunicaciones que le mostraban supuestas ganancias en dólares.

Los responsables del sistema llegaron a decirle que había acumulado una suma cercana a los US$19.000. Luego le indicaron que debían enviarle todo el dinero junto y que era necesario realizar gestiones relacionadas con Comercio Exterior.

Para concretar la supuesta operación volvieron a pedirle información bancaria. Martínez aseguró que fue entonces cuando le retiraron aproximadamente US$1.400, los últimos ahorros que todavía conservaba.

Jorge Martínez asegura que tiene documentación

El actor afirmó que conserva documentación relacionada con las transferencias y las cuentas utilizadas en las operaciones, material que podría resultar importante para intentar reconstruir las maniobras.

También contó que encontró dificultades al intentar denunciar lo sucedido debido a que había proporcionado voluntariamente información bancaria. Martínez cuestionó ese argumento y señaló que compartir un número de cuenta para recibir un depósito forma parte de numerosas operaciones habituales y no implica autorizar movimientos sobre los fondos.

A sus 79 años, el actor decidió hacer pública su experiencia después de haber atravesado dos modalidades diferentes de fraude digital, un relato que vuelve a poner en foco los engaños que utilizan falsas promociones, inversiones y contenidos manipulados para conseguir información financiera de sus víctimas.