Minuto a minuto: hoy operan al papa León XIV por un nódulo en el pulmón

León XIV ratificó su intención de viajar a la Argentina

El papa León XIV confirmó su intención de mantener la visita a la Argentina prevista para noviembre, pese a la operación pulmonar a la que será sometido. Durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, el Pontífice fue claro:

“Nos vemos en la Argentina”. “Nos vemos en la Argentina”.

La intervención médica generó sorpresa tanto en el Gobierno como en la Iglesia argentina, pero hasta el momento no se modificaron los preparativos del viaje. La gira prevé que León XIV esté en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la realización definitiva dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas.

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