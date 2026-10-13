Minuto a minuto: hoy operan al papa León XIV por un nódulo en el pulmón

El papa León XIV, de 71 años, será intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos de rutina. El propio pontífice anunció la operación el domingo, después del rezo del Ángelus, y explicó que la lesión fue descubierta en una etapa temprana y está bien localizada.
León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado
El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde será sometido durante la tarde a una cirugía por un nódulo pulmonar, según informó oficialmente la Santa Sede.
La intervención estará a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. El Vaticano anticipó que brindará nueva información sobre la evolución del Pontífice durante la tarde.
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