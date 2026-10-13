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13 de octubre de 2026 - 08:38
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Minuto a minuto: hoy operan al papa León XIV por un nódulo en el pulmón

El papa León XIV será intervenido en el Hospital Gemelli de Roma. El Vaticano prevé una semana de recuperación y mantiene su viaje a la Argentina.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar esta tarde. (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar esta tarde. (REUTERS/Remo Casilli)

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El papa León XIV, de 71 años, será intervenido quirúrgicamente este martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos de rutina. El propio pontífice anunció la operación el domingo, después del rezo del Ángelus, y explicó que la lesión fue descubierta en una etapa temprana y está bien localizada.

León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado

El papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde será sometido durante la tarde a una cirugía por un nódulo pulmonar, según informó oficialmente la Santa Sede.

La intervención estará a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. El Vaticano anticipó que brindará nueva información sobre la evolución del Pontífice durante la tarde.

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León XIV ingresó al hospital Gemelli para ser operado

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León XIV ratificó su intención de viajar a la Argentina

El papa León XIV confirmó su intención de mantener la visita a la Argentina prevista para noviembre, pese a la operación pulmonar a la que será sometido. Durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, el Pontífice fue claro:

“Nos vemos en la Argentina”. “Nos vemos en la Argentina”.

La intervención médica generó sorpresa tanto en el Gobierno como en la Iglesia argentina, pero hasta el momento no se modificaron los preparativos del viaje. La gira prevé que León XIV esté en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la realización definitiva dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas.

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El papa León XIV se dirige al Hospital Gemelli para ser operado

El papa León XIV salió del Vaticano rumbo al Hospital Gemelli de Roma, donde está previsto que sea internado este martes para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar. La información sobre su traslado fue difundida por Associated Press.

El Vaticano prevé una semana de recuperación y suspendió las audiencias del papa

La Santa Sede informó que el período de recuperación posterior a la cirugía será de aproximadamente una semana. Por ese motivo, León XIV suspendió sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre y se modificaron distintas actividades de su agenda.

Entre los compromisos afectados figura la misa del 14 de octubre vinculada al encuentro sobre Amoris laetitia, que será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Qué pasará con el viaje del papa León XIV a la Argentina

Pese a la operación, por el momento se mantiene el viaje pastoral que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La visita a la Argentina está programada para comenzar el 8 de noviembre.

La continuidad de la gira dependerá de la evolución médica del pontífice y de las indicaciones que reciba durante su recuperación. Hasta ahora, no se anunció una suspensión del viaje.

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Cuáles son los riesgos de la operación a la que será sometido el papa

La intervención tiene como objetivo extirpar el nódulo pulmonar. Como ocurre con otras cirugías de pulmón, los riesgos generales pueden incluir sangrado, infección, complicaciones respiratorias o problemas relacionados con la anestesia.

Sin embargo, estos son riesgos médicos generales y no complicaciones confirmadas en el pontífice. Los especialistas destacan que el diagnóstico temprano y la localización de la lesión son factores favorables para su tratamiento.

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Qué tiene el papa León XIV y qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o formación anormal que aparece en el tejido del pulmón. Puede tener distintas causas, como procesos inflamatorios, infecciones o tumores, y su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer.

En el caso de León XIV, el Vaticano informó que el nódulo fue detectado tempranamente y está localizado.

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