El Vaticano confirmó que el Papa León XIV será internado mañana: cuándo retomaría su agenda

El Vaticano confirmó que el papa León XIV será internado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante un control médico de rutina.

Vaticano. Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV

Según informó la Santa Sede, la fecha exacta de la operación todavía no fue precisada, aunque se prevé que se realice durante esta semana. El período de recuperación estimado es de siete días.

A pesar de la intervención, el pontífice, de 71 años, mantuvo su agenda oficial de este lunes y se mostró de buen ánimo. La hospitalización podría modificar sus próximas actividades y los compromisos previstos para las semanas siguientes.

El nódulo fue detectado durante una revisión médica y, según explicó el propio León XIV el domingo, se encuentra en una fase temprana y tiene una localización precisa.

La Santa Sede no difundió detalles sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación exacta de la lesión. Tampoco se informó un diagnóstico definitivo.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas. Su detección, por sí sola, no significa que una persona tenga cáncer.

El hospital Gemelli y la recuperación del pontífice

El Policlínico Gemelli es uno de los principales centros médicos de Italia y cuenta con instalaciones destinadas a la atención de los pontífices. Allí será internado León XIV para la intervención y el posterior período de recuperación.

La Santa Sede estima que el posoperatorio demandará aproximadamente una semana. No se brindaron precisiones sobre el alta médica ni sobre posibles cambios definitivos en su agenda.

La operación podría afectar sus próximos compromisos

Entre las actividades previstas para octubre figura una audiencia el jueves 22 con participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”. También permanece pendiente de confirmación su participación en un encuentro interreligioso por la paz en Asís, programado para el 27 de octubre.

Además, la intervención se produce a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

El pontífice manifestó recientemente su intención de realizar esa visita pastoral, pero su concreción dependerá de la evolución médica y de los tiempos de recuperación.

Por ahora, el Vaticano prevé una semana de recuperación tras la cirugía, mientras se aguardan nuevas precisiones sobre la intervención y el estado de salud del papa León XIV.