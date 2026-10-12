lunes 12 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de octubre de 2026 - 10:52
Mundo.

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV será internado mañana: cuándo retomaría su agenda

El Papa León XIV será internado en Roma para operarse de un nódulo pulmonar, según confirmó el Vaticano. Qué se sabe sobre su salud y cómo sigue su agenda.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
El Vaticano confirmó que el Papa León XIV será internado mañana.

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV será internado mañana.

Lee además
Papa León XIV
Vaticano.

Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV
Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueronreconocidos por sus investigaciones video
Mundo.

Premio Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueron reconocidos por sus investigaciones

Según informó la Santa Sede, la fecha exacta de la operación todavía no fue precisada, aunque se prevé que se realice durante esta semana. El período de recuperación estimado es de siete días.

A pesar de la intervención, el pontífice, de 71 años, mantuvo su agenda oficial de este lunes y se mostró de buen ánimo. La hospitalización podría modificar sus próximas actividades y los compromisos previstos para las semanas siguientes.

Qué se sabe sobre el nódulo pulmonar

El nódulo fue detectado durante una revisión médica y, según explicó el propio León XIV el domingo, se encuentra en una fase temprana y tiene una localización precisa.

La Santa Sede no difundió detalles sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación exacta de la lesión. Tampoco se informó un diagnóstico definitivo.

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas. Su detección, por sí sola, no significa que una persona tenga cáncer.

El hospital Gemelli y la recuperación del pontífice

El Policlínico Gemelli es uno de los principales centros médicos de Italia y cuenta con instalaciones destinadas a la atención de los pontífices. Allí será internado León XIV para la intervención y el posterior período de recuperación.

La Santa Sede estima que el posoperatorio demandará aproximadamente una semana. No se brindaron precisiones sobre el alta médica ni sobre posibles cambios definitivos en su agenda.

La operación podría afectar sus próximos compromisos

Entre las actividades previstas para octubre figura una audiencia el jueves 22 con participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”. También permanece pendiente de confirmación su participación en un encuentro interreligioso por la paz en Asís, programado para el 27 de octubre.

Además, la intervención se produce a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

El pontífice manifestó recientemente su intención de realizar esa visita pastoral, pero su concreción dependerá de la evolución médica y de los tiempos de recuperación.

Por ahora, el Vaticano prevé una semana de recuperación tras la cirugía, mientras se aguardan nuevas precisiones sobre la intervención y el estado de salud del papa León XIV.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es un nódulo pulmonar, la lesión por la que deberán operar al papa León XIV

Premio Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueron reconocidos por sus investigaciones

Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego parcial

Una crecida repentina en Nepal arrasó unas 40 casas y dejó al menos cinco desaparecidos

El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón antes de su visita a la Argentina

Lo que se lee ahora
Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueronreconocidos por sus investigaciones video
Mundo.

Premio Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueron reconocidos por sus investigaciones

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia y Tiro
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ganaba 2 a 0, pero Gimnasia y Tiro se lo empató

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Feriado del 12 de octubre: así funcionarán los servicios municipales este lunes

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan

Graveaccidente en Ruta 66 (Foto ilustrativa generada con IA)
Policiales.

Grave accidente en Ruta 66: una camioneta chocó a una moto y el conductor se dio a la fuga

Un estudio reveló qué provoca la pérdida de fuerza muscular con la edad y cómo combatirla.
Salud.

Un estudio reveló qué provoca la pérdida de fuerza muscular con la edad y cómo combatirla

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel