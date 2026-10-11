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11 de octubre de 2026 - 08:56
Mundo.

El papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón antes de su visita a la Argentina

El papa León XIV anunció que se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días. El nódulo fue detectado durante unos controles médicos.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

El papa León XIV anunció este domingo que será operado para extirparse un nódulo en uno de sus pulmones, a menos de un mes de su viaje apostólico a la Argentina. La intervención fue recomendada por sus médicos luego de que el hallazgo se detectara durante una serie de controles de rutina.

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“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado”, expresó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, durante el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

León XIV explicó que los profesionales consideraron oportuno realizar la intervención y que decidió seguir sus recomendaciones para extirpar el nódulo. Además, agradeció las muestras de cercanía y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

Por su parte, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que la cirugía está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo estimado de hospitalización posterior será de aproximadamente siete días. Hasta el momento, no se brindaron más detalles sobre el procedimiento.

La visita del Papa a la Argentina

La intervención médica se produce en la antesala del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Gobierno argentino y el Vaticano, el pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Lima.

Su primera jornada en la Argentina comenzará con el aterrizaje en Aeroparque, previsto para las 16.30. Luego visitará el Monumento al General San Martín y participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También tiene previsto pronunciar un discurso ante autoridades en el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Durante la tarde, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y participará de un encuentro interreligioso, antes de concluir la jornada con los obispos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos y miembros del clero. Por la noche, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y presidirá una misa en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

La evolución médica del pontífice y las indicaciones de sus profesionales serán claves para determinar si la intervención tendrá algún impacto en la agenda prevista para su visita a la región.

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