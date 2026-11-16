León XIV cerró su histórica gira por Sudamérica ante una multitud en Lima. 

Tras visitar Uruguay, Argentina y Perú durante once días, León XIV puso fin a su gira sudamericana y emprendió el regreso a Roma. En su última aparición en Lima, el Pontífice aprovechó para pronunciarse contra la pobreza y reclamar mayor atención para los más vulnerables.

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El papa León XIV finalizó su recorrido de once días por Uruguay, Argentina y Perú y comenzó su regreso a Roma.

En la despedida ante los fieles en Lima, hizo hincapié en la necesidad de combatir la pobreza y evitar el abandono de quienes más necesitan ayuda.

El Pontífice de 71 años cerró su gira más extensa desde que asumió el papado con una multitudinaria celebración en Lima, ante un millón y medio de fieles . La convocatoria igualó la que había conseguido Francisco en 2018 en el mismo lugar, antes de emprender su regreso a Roma.

En su última homilía en Perú, realizada en la base aérea de Las Palmas, León XIV puso el foco en las desigualdades sociales y reclamó respuestas urgentes para los sectores más vulnerables: "¡Los únicos que no pueden esperar son los pobres!".

La multitud recibió al Papa con muestras de fervor desde las primeras horas, pese al cielo nublado y las condiciones climáticas, con 28 grados de temperatura y un 70% de humedad.

En su trayecto en papamóvil, un rosario lanzado por uno de los presentes golpeó accidentalmente su rostro, pero León XIV continuó el recorrido sin inconvenientes.

El momento más emotivo de la despedida llegó sobre el cierre de la misa en Lima, cuando el Pontífice dirigió unas palabras a los fieles que lo esperaban desde las primeras horas del día. León XIV, nacido en Chicago y apodado el "Papa chiclayano" por su recorrido pastoral en Perú, expresó: "¡El pueblo peruano también es mi pueblo!", en un mensaje con el que reafirmó su vínculo con el país.

El recorrido de León XIV tuvo tres etapas. Primero visitó Uruguay, donde logró convocar tanto a fieles como a personas de otros credos; después llegó a Argentina, que volvió a recibir a un Papa luego de doce años, y finalmente culminó su gira en Perú, donde fue recibido por una multitud.

A lo largo de once jornadas, León XIV consiguió superar las previsiones de asistencia y mostró una evolución favorable en su estado físico luego de la intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

A qué hora llega León XIV a Roma

El papa León XIV emprendió su regreso a Roma este lunes 16 de noviembre, luego de finalizar su histórica gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se extendió durante once días. El vuelo partió desde la Base Aérea del Callao, en Perú, a las 13.45 (hora local), equivalentes a las 15.45 de la Argentina.

Según el cronograma previsto, el avión que traslada al Sumo Pontífice aterrizará en el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10.25 (hora italiana). Debido a la diferencia horaria, ese horario corresponde a las 6.25 de la mañana en la Argentina.

De esta manera, León XIV pondrá fin a un recorrido por tres países sudamericanos, marcado por las multitudinarias convocatorias y las muestras de afecto de miles de fieles.