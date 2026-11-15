Papa León XIV en Perú: la agenda oficial para este domingo 15 de noviembre

El Papa León XIV continuará este domingo 15 de noviembre con su visita oficial a Perú, con actividades programadas en las ciudades de Cusco y Pucallpa. De acuerdo con el itinerario difundido por la Santa Sede, el pontífice participará de encuentros pastorales, celebraciones religiosas y una misa antes de regresar a Lima.

La visita papal comenzó el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30, y contempla un recorrido por distintas localidades de la costa, la sierra y la Amazonía peruana. La agenda oficial se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

Durante este domingo, el Santo Padre tendrá una jornada que comenzará temprano en Chiclayo, continuará en Cusco y finalizará en Lima, luego de visitar Pucallpa.

El Papa León XIV Actividades del papa León XIV en Cusco este domingo 15 El recorrido del pontífice comenzará con su traslado desde Chiclayo hacia Cusco, donde mantendrá encuentros con fieles y representantes de la comunidad católica. Los horarios previstos, según la programación oficial, son los siguientes:

07:50: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10:00: llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco.

10:30: encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Durante la actividad, el Santo Padre pronunciará un discurso.

11:45: rezo del Ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13:05: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa. Horarios de la visita a Pucallpa y retorno a Lima Luego de finalizar las actividades en Cusco, León XIV se trasladará a Pucallpa, donde compartirá una jornada con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. En esta ciudad también presidirá una celebración religiosa antes de emprender su regreso a la capital peruana. La agenda continuará de la siguiente manera: 14:30: llegada al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa.

15:00: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. El pontífice brindará un discurso.

16:45: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, donde el Santo Padre pronunciará su homilía.

19:05: salida en avión desde el aeropuerto de Pucallpa hacia Lima.

19:45: llegada a la Base Aérea del Callao. De esta manera, el papa León XIV completará una nueva jornada de actividades en territorio peruano, con encuentros religiosos y pastorales en dos ciudades del país. Su visita oficial concluirá el lunes 16 de noviembre, según el cronograma difundido por la Santa Sede.

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