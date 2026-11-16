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16 de noviembre de 2026 - 07:14
Mundo.

El último día del Papa León XIV en Perú: agenda de este lunes 16 de noviembre

El Papa León XIV llegó a Perú el pasado miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica y finalizará este lunes 16 de noviembre.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Papa León XIV

El Papa León XIV llegó a Perú el miércoles 11 de noviembre para desarrollar una visita apostólica que se extiende hasta este lunes 16. Durante seis días, el sumo pontífice recorrió Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde cumplió con una agenda que incluyó celebraciones religiosas, reuniones institucionales y encuentros con diferentes sectores de la población.

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Agenda del último día del Papa León XIV en Perú

El último día de la visita apostólica se desarrollará entre Lima y el Callao. Durante la mañana, León XIV acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para visitar a sus trabajadores y a las personas que reciben atención en el establecimiento.

Luego, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, antes de participar en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. Desde este último punto partirá rumbo a Roma, con lo que concluirá su permanencia en territorio peruano.

  • 08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
  • 10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.
  • 13:15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao.
  • 13:45 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Roma.

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