El Papa León XIV aseguró que visitará la Argentina tras su operación: "Nos vemos pronto"

El Papa León XIV ratificó su intención de visitar la Argentina al despedirse del arzobispo de San Juan , Monseñor Jorge Lozano, con quien se reunió este lunes en el Vaticano, un día después de anunciar que será operado de un nódulo pulmonar. “Nos vemos pronto en la Argentina”, le dijo el Pontífice, en medio de las dudas sobre su viaje por motivos de salud.

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La visita apostólica está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Por el momento, el cronograma continúa vigente, aunque la evolución de su estado de salud y el período de recuperación podrían influir en la agenda.

Tras el encuentro, que se extendió durante casi media hora, Lozano contó que encontró a León XIV “de buen semblante” y con buen aspecto. En una entrevista con radio Rivadavia, explicó que le preguntó directamente cómo se sentía y que el Papa le respondió que estaba muy bien y confiado.

El arzobispo reconoció que temió que la audiencia fuera cancelada después del anuncio de la operación. Sin embargo, el Pontífice mantuvo sus compromisos de este lunes y recibió al religioso argentino.

La intervención está prevista para este martes en el Policlínico Gemelli de Roma. Según informó el Vaticano, el nódulo pulmonar fue detectado durante controles médicos, en una fase muy temprana y con una localización precisa. La internación posterior demandaría alrededor de una semana.

De qué hablaron durante la audiencia

Lozano explicó que el encuentro había sido solicitado unos tres meses atrás, antes de que se conociera el problema de salud del Papa y de que se confirmara oficialmente su visita a la Argentina. El arzobispo viajó a Roma como asesor general de la Acción Católica Argentina para participar de una reunión internacional de esa organización.

Durante la conversación hablaron sobre distintas iniciativas de la arquidiócesis de San Juan y el trabajo de la Acción Católica. León XIV también preguntó por el seminario, las vocaciones, la Universidad Católica de Cuyo y la pastoral juvenil.

Además, dialogaron sobre la situación social del país. Según relató Lozano, el Papa se mostró interesado en conocer detalles de la realidad local y, en sus palabras, “se preocupó por informarse y saber cosas del lugar”.

El pedido de paz y las oraciones de los argentinos

El arzobispo le transmitió al Pontífice la alegría de los argentinos por su próxima visita y le agradeció su compromiso con la paz. También le expresó la importancia de contar con su palabra en el contexto actual.

“Le comenté lo que necesitábamos de su palabra de paz, tan pertinente”, contó Lozano. Además, le llevó el cariño y las oraciones del pueblo argentino. Según relató, León XIV agradeció el gesto sin extenderse demasiado sobre el tema.

Papa León XIV: qué pasará con el viaje previsto para noviembre

La frase de despedida del Papa renovó las expectativas sobre su llegada al país, aunque Lozano aclaró que no le preguntó expresamente si el viaje se realizaría en las fechas previstas.

Por su parte, el presidente Javier Milei dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes en el cronograma si la situación de salud del Pontífice lo requiere. Por ahora, la visita apostólica prevista del 8 al 11 de noviembre sigue en pie.

La operación y la recuperación de León XIV serán determinantes para conocer si podrá cumplir con sus compromisos internacionales, entre ellos el esperado viaje a la Argentina.