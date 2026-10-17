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17 de octubre de 2026 - 10:47
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El papa León XIV recibió el alta médica este sábado tras su operación de pulmón

El Vaticano anunció que el pontífice dejó el hospital este sábado, tras una evolución favorable. Se espera que el domingo vuelva a rezar el Ángelus.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado

El papa León XIV recibió el alta hospitalaria este sábado

El Vaticano informó que el Pontífice dirigirá el Ángelus desde el Vaticano, como de costumbre, el domingo.

El Vaticano informó que el Pontífice dirigirá el Ángelus desde el Vaticano, como de costumbre, el domingo.

Los médicos autorizaron al Papa León XIV a dejar el hospital y regresará al Vaticano la tarde del sábado, según informó el Vaticano.

Los médicos autorizaron al Papa León XIV a dejar el hospital y regresará al Vaticano la tarde del sábado, según informó el Vaticano.

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, después de permanecer internado en el Hospital Gemelli de Roma por una cirugía de pulmón. El Vaticano anunció que el pontífice podrá dejar el centro médico tras una evolución favorable y los últimos controles realizados por los especialistas. También está previsto que este domingo vuelva a rezar el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

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La noticia trae tranquilidad a los fieles que siguieron de cerca su estado de salud durante los últimos días. Después de la intervención quirúrgica y de una recuperación que, según los partes médicos, avanzó favorablemente, León XIV se prepara para regresar al Vaticano y continuar allí con los cuidados indicados.

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó sobre la evolución del pontífice y los controles realizados por el equipo médico que sigue su recuperación. Los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora evaluaron su estado clínico, junto con los resultados de los análisis de sangre y los estudios de tórax. La evolución favorable permitió anunciar que el Papa recibirá el alta hospitalaria este sábado, aunque eso no significa que haya concluido su recuperación.

El viernes, el Vaticano ya había comunicado una “mejoría constante” en su estado general. Los médicos también habían destacado que León XIV recuperó autonomía para realizar actividades cotidianas y que continuaba con ejercicios de fisioterapia respiratoria.

Las novedades médicas fueron acompañadas por la difusión de las primeras fotografías del pontífice después de su operación, imágenes que despertaron especial interés entre quienes aguardaban noticias sobre su salud.

Cuándo volverá a aparecer en público

Una de las novedades más esperadas es que León XIV tiene previsto retomar este domingo 18 de octubre el rezo del Ángelus desde la ventana de los aposentos papales en el Vaticano. De concretarse, será una de sus primeras apariciones públicas después de la intervención quirúrgica y una oportunidad para volver a encontrarse con los fieles que acompañaron su recuperación con mensajes y oraciones.

El viernes, la Santa Sede difundió imágenes del Papa durante su internación en el Hospital Gemelli, donde se lo pudo ver celebrando una misa acompañado por su secretario personal. Su regreso a las actividades públicas será progresivo y estará sujeto a las indicaciones de los médicos.

Por qué fue operado el Papa

León XIV, de 71 años, fue intervenido el martes 13 de octubre después de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar durante controles de rutina. La cirugía permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según la información difundida, los estudios identificaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

La intervención se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con lo informado por el Vaticano, y durante los días posteriores los especialistas comunicaron una evolución favorable. Aunque el alta hospitalaria será un paso importante, el pontífice deberá continuar bajo seguimiento médico para evaluar su recuperación y definir los cuidados necesarios. Mientras tanto, permanece pendiente la confirmación de su viaje apostólico a América Latina, previsto para noviembre y que incluiría una visita a Argentina. Su realización dependerá de las recomendaciones médicas.

Por ahora, la noticia que genera alivio entre los fieles es que el Papa se prepara para dejar el hospital. Y, si su evolución continúa según lo previsto, este domingo volverá a asomarse a la ventana del Vaticano para compartir el Ángelus.

Los médicos autorizaron al Papa León XIV a dejar el hospital y regresará al Vaticano la tarde del sábado, según informó el Vaticano.

Los médicos autorizaron al Papa León XIV a dejar el hospital y regresará al Vaticano la tarde del sábado, según informó el Vaticano.

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