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17 de octubre de 2026 - 17:04
SMN.

¿Cómo estará el tiempo en Jujuy el domingo, Día de la Madre?

Mañana domingo, Día de la Madre llegará con frío, humedad y posibles lluvias en Jujuy. El SMN anticipa una jornada inestable y sin alertas meteorológicas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mañana domingo, Día de la Madre llegará con frío, humedad y posibles lluvias en Jujuy. El SMN anticipa una jornada inestable y sin alertas meteorológicas. (imagen realizada con IA)

Mañana domingo, Día de la Madre llegará con frío, humedad y posibles lluvias en Jujuy. El SMN anticipa una jornada inestable y sin alertas meteorológicas. (imagen realizada con IA)

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Después de varios días marcados por las bajas temperaturas y la humedad, el tiempo no presentaría grandes cambios durante el domingo. Sin embargo, hay un dato alentador: por el momento, no rigen alertas meteorológicas para la zona.

Cómo estará el tiempo durante el Día de la Madre en Jujuy

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una temperatura que ascenderá hasta los 16°C. Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 10% y el 40%, por lo que no se descarta que puedan registrarse lluvias en distintos momentos de la jornada.

Para la tarde, cuando muchas familias se reúnan para compartir el almuerzo o disfrutar de alguna salida, el panorama continuará inestable. El SMN anticipa lluvias aisladas, con una temperatura de 16°C y probabilidades de precipitaciones también de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, las condiciones podrían mejorar parcialmente. El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 14°C y una probabilidad de lluvia que descenderá al 0%–10%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades leves, de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana, la tarde y la noche.

Sin alertas meteorológicas y con una mejora gradual desde el lunes

Por el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes para la zona, aunque el pronóstico mantiene las posibilidades de lluvias aisladas durante buena parte del domingo.

Para el lunes 19 de octubre, el SMN anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, lo que marcaría un leve ascenso de la temperatura durante la tarde.

La mejora sería más notoria a partir del martes 20, cuando la máxima podría alcanzar los 21°C. Para el miércoles 21 se esperan 25°C, mientras que jueves y viernes las máximas llegarían a los 26°C.

De esta manera, el Día de la Madre tendrá características más propias de una jornada fresca y húmeda que de un domingo primaveral.

Para quienes estén organizando almuerzos familiares, paseos o actividades al aire libre, lo más conveniente será tener una alternativa bajo techo y consultar las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de lluvias durante la mañana y la tarde.

Las condiciones pueden variar entre las distintas regiones de Jujuy, por lo que quienes tengan previsto viajar hacia la Quebrada, la Puna o las Yungas deberán consultar el pronóstico específico de cada localidad.

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