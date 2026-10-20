El Vaticano prepara la visita del papa León XIV a Argentina y envía una misión a Perú

El Vaticano continúa con los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica , prevista para noviembre de 2026, a pesar de la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice en Roma.

El canciller peruano, Carlos Espá, confirmó que una nueva misión de avanzada de la Santa Sede llegará a Perú el próximo lunes 26 de octubre para coordinar los últimos detalles del viaje apostólico.

El anuncio se produjo en medio de la preocupación por la salud del Papa, de 71 años, quien fue operado el 13 de octubre por un cáncer de pulmón. Aunque su recuperación evoluciona favorablemente , la realización del recorrido dependerá de su evolución médica. La nueva delegación será la tercera enviada por el Vaticano a Perú y tendrá como objetivo supervisar los aspectos organizativos, de seguridad y logística de la visita.

El itinerario previsto contempla una gira por tres países sudamericanos entre el 6 y el 17 de noviembre. De acuerdo con la programación difundida, el pontífice llegaría primero a Uruguay el 6 de noviembre, mientras que el 8 viajaría a Argentina, donde permanecería hasta el 11 de noviembre .

El Vaticano enviará una nueva misión a Perú y siguen los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Posteriormente, continuaría su recorrido hacia Perú, país en el que tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La visita a territorio peruano tendrá un significado especial para León XIV, quien vivió durante más de 20 años en ese país, donde desarrolló una importante parte de su trayectoria religiosa y se desempeñó como obispo. Sin embargo, la gira todavía está sujeta a posibles modificaciones debido a su recuperación.

Perú avanza con los preparativos para recibir al Papa

El canciller Carlos Espá informó sobre los avances de la organización durante una presentación ante legisladores peruanos, en la que detalló los trabajos realizados para garantizar el desarrollo de las actividades.

Entre los principales aspectos se encuentran la coordinación del transporte, la disponibilidad de los papamóviles, los recorridos terrestres y aéreos, las medidas de seguridad y los sistemas de acreditación para la prensa internacional.

También se trabaja en la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios necesarios para los actos religiosos. En declaraciones a la prensa, el funcionario destacó la importancia que tendrá la llegada del pontífice para la sociedad peruana.

“La visita del papa va a ser un bálsamo de reconciliación para todos los peruanos”, expresó Espá, quien reconoció que existe preocupación por su estado de salud. Asimismo, aseguró que las autoridades continúan trabajando en la organización y mantienen sus expectativas de recibirlo en noviembre.

Cómo sigue la salud del papa León XIV tras la operación

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

El Vaticano enviará una nueva misión a Perú y siguen los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Según informó el Vaticano, la operación se realizó sin complicaciones y el pontífice presentó una evolución favorable durante los días posteriores. El sábado 17 de octubre recibió el alta médica y regresó al Palacio Apostólico del Vaticano, donde continúa con su recuperación.

Un día después, el domingo 18, reapareció públicamente para presidir el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, ocasión en la que agradeció las oraciones de los fieles y anticipó que retomaría sus actividades de manera gradual. Los médicos deberán evaluar los resultados de los estudios posteriores a la cirugía para determinar si necesitará tratamientos adicionales.

¿Podrá el Papa viajar a Argentina en noviembre?

A pesar de las dudas que generó su diagnóstico, el equipo médico que atendió a León XIV expresó optimismo sobre su recuperación. El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, señaló que, desde el punto de vista clínico, no existen actualmente razones para descartar el viaje a Sudamérica.

El especialista estimó que el pontífice podría completar su recuperación física en aproximadamente diez días desde el momento en que recibió el alta. De todas maneras, el Vaticano mantiene la atención sobre su evolución y no se descartan ajustes en la agenda para preservar su salud.

Mientras tanto, los preparativos continúan y crece la expectativa de los fieles de Uruguay, Argentina y Perú por la posibilidad de recibir al papa León XIV en su próxima visita pastoral a la región.