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28 de octubre de 2026 - 17:13
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Cristiano Ronaldo le ganó a Messi y se quedó con un reconocimiento histórico

Los hinchas eligieron al Balón de Oro que Cristiano Ronaldo ganó en 2008 como el mejor de la historia (BOAT), según los resultados publicados en la web oficial del premio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Cristiano Ronaldo le ganó a Messi y se quedó con un reconocimiento histórico. 

Cristiano Ronaldo se impuso sobre Lionel Messi en la elección de los hinchas por el mejor Balón de Oro de la historia. A través de su sitio oficial, la organización confirmó que el premio que el portugués obtuvo en 2008 fue elegido como el mejor de todos los tiempos (BOAT).

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Cristiano Ronaldo le ganó a Messi y se quedó con un reconocimiento histórico

La votación de los fanáticos en la página oficial del Balón de Oro ya tiene un ganador. El reconocimiento al mejor de todos los tiempos (BOAT) quedó en manos de Cristiano Ronaldo por el premio que consiguió en 2008, cuando comenzaba a consolidarse entre las grandes figuras del fútbol mundial.

Lionel Messi terminó segundo con el galardón que obtuvo en 2012, por lo que el duelo histórico entre ambos volvió a quedar reflejado en una elección de los hinchas.

El portugués encabezó la votación de los hinchas y se quedó con el reconocimiento, tal como anticipaba la diferencia que había logrado en las primeras jornadas. Sin embargo, la organización no precisó qué porcentaje de los votos recibió cada edición del Balón de Oro.

La temporada 2007/08 quedó marcada como una de las más importantes en la carrera de Cristiano Ronaldo. En ese entonces, el portugués jugaba en el Manchester United, que conquistó la Premier League y la Champions League. Además, el delantero fue el máximo goleador del campeonato inglés, con 31 tantos, y recibió por primera vez el Balón de Oro.

En tanto, el premio que Messi recibió en 2012 estuvo acompañado por una marca individual que quedó en la historia del fútbol. A lo largo de ese año, el delantero argentino convirtió 91 tantos en 69 encuentros, un registro excepcional que reflejó su enorme capacidad goleadora.

Por fuera de esta elección, Messi sigue liderando el historial del Balón de Oro con ocho premios, una cifra que ningún otro futbolista logró superar. Además, el capitán argentino estuvo entre los candidatos de la última gala y ocupó el quinto lugar en la clasificación final.

Cómo fue la votación del BOAT

La iniciativa estuvo disponible desde principios de octubre hasta la medianoche del 27 de octubre en París, es decir, las 19 del día anterior en la Argentina. Cada voto tenía un costo de un euro y los usuarios podían repetir su elección por el mismo futbolista o inclinarse por otra edición del Balón de Oro.

La lista también reunió a grandes figuras históricas del fútbol, entre ellas Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano, quienes, al igual que Messi y Cristiano Ronaldo, ganaron el prestigioso galardón en dos o más oportunidades.

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