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20 de octubre de 2026 - 12:14
Deportes.

Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la concentración de la selección de Portugal

El delantero portugués fue sancionado por abandonar la concentración de su selección tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesus. Podría volver en noviembre

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la selección de Portugal: los detalles

Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la selección de Portugal: los detalles

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó este lunes 19 de octubre una sanción contra Cristiano Ronaldo, luego de que el delantero abandonara la concentración de la selección por diferencias con el entrenador Jorge Jesus. El futbolista de 41 años recibió 30 días de suspensión y una multa de apenas 255 euros, una pena que llamó la atención por su levedad.

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La decisión fue tomada por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol, que consideró que el jugador incumplió el reglamento al retirarse de la concentración sin comunicarlo ni justificarlo previamente ante las autoridades correspondientes.

A pesar del castigo, Cristiano Ronaldo podría estar disponible para los próximos compromisos internacionales de Portugal, previstos para noviembre.

Por qué sancionaron a Cristiano Ronaldo

El conflicto comenzó después del partido que Portugal disputó frente a Noruega el pasado 27 de septiembre, en Oslo, donde el conjunto portugués consiguió una victoria por 2-1.

Durante ese encuentro, Cristiano Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no ingresó al campo de juego, una situación que generó su malestar con Jorge Jesus.

Según explicó posteriormente el propio delantero, el entrenador le había pedido que realizara movimientos de calentamiento durante aproximadamente media hora, pero finalmente decidió no utilizarlo.

La situación provocó un fuerte desacuerdo entre ambos y, el 30 de septiembre, el futbolista abandonó la concentración del seleccionado portugués.

Posteriormente, Ronaldo se comunicó con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y manifestó que no se encontraba "en condiciones anímicas para seguir integrado" al plantel.

Una multa de 255 euros y la sanción mínima

El Consejo de Disciplina determinó que el delantero cometió una infracción contemplada en el artículo 160 del reglamento federativo, que establece sanciones de entre uno y seis meses de suspensión por abandonar las actividades de la selección.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo recibió la pena mínima de 30 días, debido a que reconoció su responsabilidad y manifestó arrepentimiento por lo sucedido.

A la suspensión se sumó una multa económica de 255 euros, una cifra especialmente baja para una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

La sanción comenzó a computarse desde comienzos de octubre, por lo que una parte del castigo ya se encontraba cumplida cuando se conoció la resolución oficial.

¿Cuándo podrá volver Cristiano Ronaldo a Portugal?

La sanción no necesariamente dejará a Cristiano Ronaldo fuera de la próxima fecha FIFA.

Si se mantiene el cómputo de la suspensión desde principios de octubre, el delantero podrá estar nuevamente a disposición del cuerpo técnico durante noviembre.

Portugal tiene previstos compromisos ante Dinamarca y Gales por la UEFA Nations League, por lo que el capitán podría regresar al seleccionado si Jorge Jesus decide convocarlo.

Tanto el entrenador como el futbolista dejaron abierta la posibilidad de recomponer la relación tras el conflicto.

De esta manera, Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, recibió una sanción que generó repercusión internacional, aunque no impediría su regreso a la selección portuguesa en los próximos partidos.

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