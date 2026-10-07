Cristiano Ronaldo le dedicó un sentido mensaje a Messi tras su despedida. 

Cristiano Ronaldo no quiso quedar al margen de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y le dejó un sentido mensaje en redes sociales. El portugués aprovechó el posteo del 10 tras su último partido con la Albiceleste para reconocer su trayectoria.

Entre las numerosas muestras de cariño que recibió Lionel Messi después de despedirse de la Selección Argentina apareció un mensaje muy especial: el de Cristiano Ronaldo . El portugués, histórico rival del argentino y protagonista junto a él de una de las grandes rivalidades del fútbol, le escribió al capitán tras su última presentación con la Albiceleste.

“ Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre . Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina . Un abrazo”, escribió el portugués en la publicación del capitán argentino.

El mensaje de Cristiano Ronaldo llegó en un momento particular para el delantero portugués , quien atraviesa una situación conflictiva con la Selección de Portugal después de protagonizar un cruce con el entrenador y abandonar la concentración.

Esta situación generó comparaciones en algunos medios ingleses entre la manera en la que el portugués atravesó su conflicto con el seleccionado y la despedida de Messi, marcada por el reconocimiento y el cariño recibido durante su última presentación con la Albiceleste.

El posteo de Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina rápidamente se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de las redes sociales. La publicación alcanzó 3 millones de “me gusta” durante sus primeros 30 minutos y recibió casi 200 mil comentarios, aunque uno de los datos que más llamó la atención fue la rapidez con la que apareció Cristiano Ronaldo entre las respuestas.

El portugués fue uno de los primeros en dejar su mensaje para el capitán argentino: comentó apenas ocho minutos después de que Messi publicara el posteo en su perfil oficial de Instagram, una cuenta que actualmente supera los 517 millones de seguidores. Su reacción no pasó desapercibida y rápidamente quedó entre las más destacadas de la publicación.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo tiene un gesto público de acercamiento hacia Lionel Messi en el último tiempo. Más allá de la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron durante años, especialmente durante sus etapas en Real Madrid y Barcelona, ambos futbolistas se encargaron en distintas oportunidades de aclarar que esa competencia quedaba dentro de la cancha y que, fuera de ella, siempre existió respeto y buena sintonía entre ambos.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en agosto, cuando se conoció la noticia de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel. En aquella oportunidad, Cristiano Ronaldo también utilizó las redes sociales para acompañar al rosarino en un momento personal muy doloroso y le envió un mensaje de apoyo.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el portugués, quien volvió a demostrar así que, más allá de los años de competencia y de las comparaciones que marcaron sus respectivas carreras, mantiene un vínculo de respeto con el capitán argentino.

La rivalidad futbolística entre Messi y Ronaldo

A pesar de la enorme rivalidad que protagonizaron durante años a nivel clubes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solamente se cruzaron dos veces defendiendo las camisetas de sus respectivos países.

El primer enfrentamiento fue en febrero de 2011, en Suiza, donde Argentina se impuso 2-1 con goles de Messi y Cristiano. El segundo llegó en noviembre de 2014, después del Mundial de Brasil, y terminó con triunfo de Portugal por 1-0 en Old Trafford gracias a un gol de Raphael Guerreiro en el tiempo de descuento.