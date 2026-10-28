El año de la Liga Jujeña de Fútbol: "Hacemos un balance recontra positivo"

La Liga Jujeña de Fútbol se prepara para definir a los campeones del Torneo Anual 2026 , con dos encuentros que se disputarán este sábado 31 de octubre en el estadio La Tablada . En la previa, Carla Romera, secretaria general de la institución , analizó el desarrollo de las competencias y los partidos finales ya disputados.

"Hacemos un balance recontra positivo . Fueron dos partidos muy interesantes, bastante disputados, por eso creo que se llegó a la instancia de penales en ambos géneros", expresó Romera al referirse a las recientes definiciones del certamen, en las que Palermo y Altos Hornos Zapla lograron imponerse ante Luján.

El sábado 31 de octubre, el estadio La Tablada será escenario de las dos finales del Torneo Anual 2026 . La jornada comenzará a las 19 con el enfrentamiento femenino entre Palermo y Gimnasia de Jujuy , mientras que desde las 21 se disputará el clásico masculino entre Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico.

Romera anticipó que ambos encuentros tendrán un importante nivel competitivo, teniendo en cuenta el recorrido de los equipos durante la temporada. "Van a ser partidazos. El clásico Zapla-Talleres no es ninguna novedad, así que van a ser dos grandes partidos", señaló. En cuanto al fútbol femenino, recordó que Palermo y Gimnasia ya protagonizaron un encuentro muy disputado, que también terminó definiéndose desde el punto penal.

La apuesta por las inferiores y el crecimiento de los juveniles

Uno de los aspectos que Romera destacó fue la incorporación de futbolistas juveniles a los planteles de primera división. En particular, mencionó el caso de Altos Hornos Zapla, que mantiene un equipo compitiendo en el Torneo Regional Federal Amateur y otro integrado principalmente por jóvenes en la Liga Jujeña.

Carla Romera, secretaria general de la Liga Jujeña de Fútbol

"Subir a los pibes creo que es un gran desafío para todos los clubes. Luján también tiene muchos chicos que han subido de inferiores y se viene haciendo un trabajo bastante interesante", explicó.

La dirigente remarcó que la conformación de los seleccionados Sub 13 y Sub 15 representó un avance para la institución, ya que permite proyectar a los futbolistas hacia categorías superiores. En ese contexto, confirmó que uno de los seleccionados juveniles viajará este fin de semana a Salta para competir y destacó el entusiasmo de los jugadores.

"El otro día me quedé impactada con la actitud de los chicos. Uno de los capitanes se paró adelante, después de que les dimos unas palabras, y me dijo: 'Nos vamos a traer la clasificación'. Estamos hablando de chicos que tienen hasta 15 años", relató. Romera sostuvo que la Liga continuará priorizando la formación de jugadores y la renovación de los planteles.

El trabajo de los clubes en el fútbol infantil

La secretaria general también reconoció el desarrollo de las categorías infantiles en distintas instituciones, entre ellas Gorriti, Luján, Cuyaya y Malvinas. En particular, destacó el semillero femenino de Luján y el trabajo que realizan los clubes para brindar mayores oportunidades de competencia a los más pequeños.

Explicó que una de las prioridades establecidas a comienzos de año fue mejorar la organización de los torneos infantiles y juveniles, buscando condiciones que faciliten tanto la participación de los chicos como el trabajo de los entrenadores. Actualmente, algunas categorías de inferiores disputan sus encuentros en un mismo predio, una modalidad que permite optimizar la organización de los clubes y facilitar la participación de jugadores que integran más de una categoría.

El fútbol femenino y los desafíos de la Liga Jujeña

Romera reconoció que uno de los principales desafíos pendientes es ampliar las oportunidades de competencia para los equipos femeninos y adaptar los torneos locales a las estructuras establecidas por la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal. "Tenemos que empezar a aggiornarnos muchísimo más en el femenino a lo que son los torneos que tienen contemplados AFA y el Consejo Federal", sostuvo.

En ese sentido, valoró la participación de Gimnasia de Jujuy en el Regional, aunque consideró necesario avanzar hacia otras competencias, incluyendo los seleccionados femeninos. La dirigente también se refirió a las dificultades de organización de los encuentros y planteó la posibilidad de alternar sedes para los partidos de primera división.

Entre las alternativas mencionó los estadios de La Tablada, Altos Hornos Zapla y Lavalle, siempre que cumplan con las condiciones exigidas para disputar los encuentros. Además, señaló que la modalidad de programar partidos femeninos como preliminares no obtuvo los resultados esperados y que será necesario evaluar otras opciones. "No sabemos si jugar en estos tres puntos y todos juntos va a funcionar, pero hay que intentarlo y tratar de darle lo mejor", manifestó.

Reunión de la Liga Jujeña de Fútbol

Pedro Monzón visitará Jujuy la próxima semana

Durante la entrevista, Romera también anticipó la llegada del exfutbolista Pedro Monzón a la provincia, en el marco de actividades vinculadas a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Según explicó, la visita está relacionada con las elecciones de la entidad, previstas para el 12 de noviembre, y con la presentación de propuestas de la lista que tiene como candidato a Daniel "Indio" Bazán Vera. Romera manifestó su acompañamiento a esa lista y destacó la posibilidad de recibir a Monzón en Jujuy.