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28 de octubre de 2026 - 07:04
País.

El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro vino a Argentina por tierra y voló hacia Ecuador

Migraciones confirmó la información a las 2 de este miércoles y tres horas después, Flávio Bolsonaro aterrizó en Guayaquil.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Flávio Bolsonaro (1)

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil, pasó por tierra a Argentina y su destino inicial es Ecuador. Aunque se especula que de allí salió rumbo a Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le concedió la VISA a él, su esposa y sus dos hijas.

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El alerta se encendió este martes por la noche en Misiones. Hubo movimientos extraños de un avión que esperó durante todo el día en el aeropuerto de Puerto Iguazú, y que finalmente despegó hacia el norte, pero recién durante la madrugada de este miércoles. A las 0.21.

Esta información fue confirmada por el propio Gobierno argentino, a través de Migraciones, pasadas las 2 de la madrugada.

"La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", informaron a través de una publicación de X.

Y cerraron: "Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo".

Alrededor de las 5.46, hora argentina, el avión aterrizó en la ciudad de Guayaquil, según pudo verse en el sitio especializado FlightRadar.

Flávio Bolsonaro llegó a Ecuador tras haber tomado un vuelo privado en Puerto Iguazú

El avión privado en el que viajaban Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas hizo escala en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador. En la Argentina el aterrizaje se produjo a las 05:46.

La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, había despegado del aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a las 00:21.

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