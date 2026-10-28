miércoles 28 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2026 - 09:26
Páis.

Falleció la mamá de Lionel Scaloni en Pujato, Santa Fe

Lionel Scaloni recibió la triste noticia del fallecimiento de su mamá, Eulalia Marzetti, una figura muy querida en su pueblo natal.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La mamá de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti falleció este martes en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su marido. La madre del campeón del mundo atravesaba una enfermedad desde hacía varios años.

La mamá de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti falleció este martes en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su marido. La madre del campeón del mundo atravesaba una enfermedad desde hacía varios años.

Lee además
Lionel Scaloni y su futuro en la Selección argentina 
Deportes.

Lionel Scaloni y su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"
Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar, las ganas están”
Fútbol.

Lionel Scaloni habló de su futuro y reveló qué pasará con la 10

Según informaron medios de Santa Fe, Eulalia atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años. La familia tiene previsto despedirla en una ceremonia íntima, mientras que Lionel se trasladaría desde Buenos Aires hacia su pueblo natal para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

La emotiva dedicatoria de Lionel Scaloni a su mamá

La salud de Eulalia había sido una preocupación para Lionel durante los últimos años, incluso en medio de los grandes logros que consiguió como entrenador de la Selección argentina. En julio de 2021, después de ganar la Copa América frente a Brasil en el estadio Maracaná, el técnico tuvo unas palabras especiales para su mamá, que por entonces atravesaba un delicado momento de salud.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó después de aquella consagración, que significó el primer título de la Selección mayor en 28 años.

Meses más tarde, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Lionel volvió a referirse a la situación familiar y reconoció que estaba atravesando momentos difíciles, más allá de los resultados deportivos.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando” “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”

El vínculo de Lionel Scaloni con sus padres y Pujato

A pesar de su carrera internacional y de los títulos obtenidos con Argentina, Lionel siempre mantuvo una relación cercana con Pujato, el pueblo santafesino donde nació y creció. Allí vivían sus padres, Ángel y Eulalia, quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol.

En una entrevista de 2024, el entrenador contó cuánto le dolía que los problemas de salud de sus padres les hubieran impedido acompañarlo en las principales consagraciones de la Selección. “Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir”, expresó entonces, al hablar de lo importantes que habían sido ambos en su vida.

Eulalia también era conocida en su comunidad, donde había desarrollado tareas como jueza de paz. Junto a Ángel formó una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, y conservó sus raíces en la localidad santafesina que tantas veces recibió al entrenador con muestras de cariño.

Su fallecimiento llega después de varios años de dificultades de salud y representa una pérdida especialmente significativa para Lionel y su familia, que siempre encontraron en Pujato un lugar de encuentro, incluso durante los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni y su continuidad en la Selección: "Tengo ganas de estar acá"

Lionel Scaloni habló de su futuro y reveló qué pasará con la 10

El equipo que prepara Scaloni para la despedida de Lionel Messi ante Benín

Lionel Scaloni corrió 129 kilómetros en el Gran Fondo de Buenos Aires

Todos los artistas que cantarán frente al papa León XIV en Argentina

Lo que se lee ahora
el gobierno confirmo que flavio bolsonaro vino a argentina por tierra y volo hacia ecuador
País.

El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro vino a Argentina por tierra y voló hacia Ecuador

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

JoaquínVillarroel, hijo del hombre atropellado en la Ruta 66 video
Jujuy.

Peregrino atropellado en Ruta 66: "Si mi papá se salva, queda cuadripléjico"

Dictaron prisión preventiva para la mujer acusada de prender fuego a un hombre en Jujuy
Policiales.

Dictaron prisión preventiva para la mujer acusada de prender fuego a un hombre en Jujuy

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este martes 3 de noviembre arranca el cronograma de pagos para estatales de Jujuy

Peregrinos atropellados en la Ruta 66: imputarán por lesiones graves al conductor del auto video
Jujuy.

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional video
Entrevista.

Política a las Brasas: Eduardo Fellner habló sobre el peronismo, la gestión en Jujuy y el Gobierno nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel