Falleció la mamá de Lionel Scaloni en Pujato, Santa Fe

La mamá de Lionel Scaloni , Eulalia Marzetti falleció este martes en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su marido. La madre del campeón del mundo atravesaba una enfermedad desde hacía varios años.

Lionel Scaloni atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, quien falleció el martes 27 de octubre a los 74 años en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su familia. La noticia se conoció durante la mañana de este miércoles 28 y generó pesar entre quienes conocen la historia del entrenador de la Selección argentina y el vínculo que siempre mantuvo con sus padres.

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Según informaron medios de Santa Fe, Eulalia atravesaba una enfermedad desde hacía aproximadamente cinco años . La familia tiene previsto despedirla en una ceremonia íntima, mientras que Lionel se trasladaría desde Buenos Aires hacia su pueblo natal para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

La salud de Eulalia había sido una preocupación para Lionel durante los últimos años, incluso en medio de los grandes logros que consiguió como entrenador de la Selección argentina. En julio de 2021, después de ganar la Copa América frente a Brasil en el estadio Maracaná, el técnico tuvo unas palabras especiales para su mamá, que por entonces atravesaba un delicado momento de salud.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó después de aquella consagración, que significó el primer título de la Selección mayor en 28 años.

Meses más tarde, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, Lionel volvió a referirse a la situación familiar y reconoció que estaba atravesando momentos difíciles, más allá de los resultados deportivos.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando” “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”

El vínculo de Lionel Scaloni con sus padres y Pujato

A pesar de su carrera internacional y de los títulos obtenidos con Argentina, Lionel siempre mantuvo una relación cercana con Pujato, el pueblo santafesino donde nació y creció. Allí vivían sus padres, Ángel y Eulalia, quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol.

En una entrevista de 2024, el entrenador contó cuánto le dolía que los problemas de salud de sus padres les hubieran impedido acompañarlo en las principales consagraciones de la Selección. “Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir”, expresó entonces, al hablar de lo importantes que habían sido ambos en su vida.

Eulalia también era conocida en su comunidad, donde había desarrollado tareas como jueza de paz. Junto a Ángel formó una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, y conservó sus raíces en la localidad santafesina que tantas veces recibió al entrenador con muestras de cariño.

Su fallecimiento llega después de varios años de dificultades de salud y representa una pérdida especialmente significativa para Lionel y su familia, que siempre encontraron en Pujato un lugar de encuentro, incluso durante los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.