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27 de octubre de 2026 - 14:09
Política.

El Gobierno argentino negó haber recibido un pedido de asilo de Flávio Bolsonaro

El Gobierno argentino negó haber recibido una solicitud de asilo de Flávio Bolsonaro, en medio de las versiones sobre su paradero tras las elecciones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tras la derrota electoral en Brasil, surgieron versiones sobre un posible pedido de asilo de Flávio Bolsonaro. Argentina negó haberlo recibido.

Tras la derrota electoral en Brasil, surgieron versiones sobre un posible pedido de asilo de Flávio Bolsonaro. Argentina negó haberlo recibido.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró durante una conferencia de prensa en Casa Rosada que no existe “ningún pedido de asilo” por parte del dirigente brasileño. La declaración buscó aclarar la posición oficial ante las versiones que vincularon a Bolsonaro con un avión privado ubicado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones.

"No existe ningún pedido de asilo” "No existe ningún pedido de asilo”

Investigan si Flávio Bolsonaro intentó salir de Brasil

La Justicia brasileña le prohibió salir del país al senador y dispuso la cancelación de sus pasaportes diplomáticos, en el marco de investigaciones judiciales en curso.

En ese contexto, la Policía Federal de Brasil comenzó a verificar si el dirigente había cruzado la frontera hacia Argentina con la intención de abordar un avión privado rumbo a Estados Unidos.

Según informó TN, una aeronave de la empresa Baires Fly llegó durante la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires. La empresa solicitó a las autoridades de Aduana y Migraciones autorización para partir hacia Estados Unidos alrededor de las 00:30. Sin embargo, el viaje no se concretó y no llegó a presentarse un plan de vuelo ni una nómina de pasajeros. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino en el control de la aeronave y su tripulación.

Migraciones negó que Bolsonaro haya ingresado a Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no existen registros de ingreso de Flávio Bolsonaro al territorio argentino. Desde el organismo explicaron que se realizaron los controles correspondientes sobre el avión y sus tripulantes, y que la documentación presentada se encontraba en regla.

Además, señalaron que no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro. Por su parte, el senador brasileño Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, negó que el excandidato haya abandonado Brasil.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente el paradero del dirigente ni se acreditó que haya intentado abordar la aeronave en Argentina.

El contexto político tras las elecciones en Brasil

La situación se desarrolla después de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, en la que Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

Durante la campaña, Javier Milei había manifestado su respaldo al candidato del Partido Liberal brasileño. La controversia por el posible pedido de asilo se suma a las repercusiones políticas y diplomáticas posteriores a las elecciones.

Por ahora, la posición oficial del Gobierno argentino es que no recibió ninguna solicitud de asilo y que Migraciones no registra el ingreso del excandidato presidencial brasileño al país.

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