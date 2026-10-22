jueves 22 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2026 - 17:33
Deporte.

La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso para 2027

La AFA resolvió este jueves reinstalar las promociones en las distintas categorías del Ascenso. El sistema regresará la próxima temporada, luego de 15 años sin utilizarse.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso para 2027.&nbsp;

La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso para 2027. 

Las promociones volverán al fútbol de Ascenso después de 15 años. La decisión fue definida este jueves por la AFA, que determinó que la modalidad se implemente desde la próxima temporada.

Lee además
Bárbara Velázquez, la boxeadora jujeña que venció los prejuicios y hoy ayuda a otras mujeres a cumplir sus sueños video
Deportes.

La boxeadora jujeña que venció los prejuicios y hoy ayuda a otras mujeres a cumplir sus sueños
la historia de las peregrinas, el equipo jujeno de newcom que compite en todo el pais video
Deportes.

La historia de Las Peregrinas, el equipo jujeño de newcom que compite en todo el país

La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso para 2027

Después de 15 años, el fútbol de Ascenso volverá a tener promociones. La medida fue resuelta este jueves por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dispuso su regreso para la próxima temporada.

Las promociones se aplicarán desde la Primera Nacional hacia abajo, mientras que la Liga Profesional quedará al margen de la modificación.

El cambio se definió en un encuentro del Comité Ejecutivo, liderado por Claudio Tapia, titular de la AFA, quien enfrenta un procesamiento por una causa vinculada a la presunta evasión de aportes.

Con esta medida, los clubes del Ascenso volverán a definir su futuro en series de promoción por un lugar en una categoría superior o por la permanencia, tal como sucedía entre 1999/2000 y 2011/2012.

La AFA estableció que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional perderán la categoría de forma directa.

Además, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados disputará una promoción ante un conjunto de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados hará lo mismo frente a un representante del Federal A.

Las promociones también llegarán a la Primera B y la Primera C. En ambas categorías habrá cruces tanto por el ascenso como por la permanencia, además de los ascensos y descensos directos vigentes.

Cómo se jugaban las promociones y los duelos históricos del formato

Entre 1999/2000 y 2011/2012, las promociones se definían en dos partidos, con la ida en la cancha del equipo que aspiraba a ascender y la vuelta en la del club que defendía su permanencia.

Además de cerrar la serie como local, este último mantenía la categoría si el marcador global terminaba igualado.

El historial de las promociones dejó partidos decisivos: Racing mantuvo su lugar ante Belgrano en 2007/08, San Lorenzo superó a Instituto en 2011/12 y River descendió frente a Belgrano en 2010/11. Ahora, tras 15 años de ausencia, el sistema regresará al Ascenso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La boxeadora jujeña que venció los prejuicios y hoy ayuda a otras mujeres a cumplir sus sueños

La historia de Las Peregrinas, el equipo jujeño de newcom que compite en todo el país

Argentina pisa fuerte: tres clubes nacionales, entre los mejores formadores del mundo

Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

Jujuy será sede de la décima edición del Torneo de Taekwondo Itf

Lo que se lee ahora
Con tres argentinos entre los primeros cuatro lugares, estos son los mejores clubes formadores del mundo.
Deportes.

Argentina pisa fuerte: tres clubes nacionales, entre los mejores formadores del mundo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ameba come cerebros (imagen generada con IA). video
Salud.

La ameba "come cerebros" se alimenta de las "neuronas y tiene una mortalidad del 98%", dijo un especialista jujeño

Sorteo ingreso a primer año.
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

Situación de las familias de La Quiaca (imagen ilustrativa).
Protesta.

Hay 3.500 familias afectadas en La Quiaca por las restricciones del ARCA: convocan a una marcha para este jueves

Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución
Jujuy

Comenzó la veda de pesca en Jujuy y advierten sobre sanciones por incumplimiento

Diputado Juan Soler. video
Jujuy.

Juan Soler y la interpelación a Federico Posadas: "Esperemos que ahora llegue una investigación"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel