La AFA confirmó el regreso de las promociones en el Ascenso para 2027.

Las promociones volverán al fútbol de Ascenso después de 15 años. La decisión fue definida este jueves por la AFA , que determinó que la modalidad se implemente desde la próxima temporada.

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Después de 15 años, el fútbol de Ascenso volverá a tener promociones . La medida fue resuelta este jueves por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dispuso su regreso para la próxima temporada .

Las promociones se aplicarán desde la Primera Nacional hacia abajo , mientras que la Liga Profesional quedará al margen de la modificación.

El cambio se definió en un encuentro del Comité Ejecutivo , liderado por Claudio Tapia, titular de la AFA, quien enfrenta un procesamiento por una causa vinculada a la presunta evasión de aportes .

Con esta medida, los clubes del Ascenso volverán a definir su futuro en series de promoción por un lugar en una categoría superior o por la permanencia, tal como sucedía entre 1999/2000 y 2011/2012.

La AFA estableció que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional perderán la categoría de forma directa.

Además, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados disputará una promoción ante un conjunto de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados hará lo mismo frente a un representante del Federal A.

Las promociones también llegarán a la Primera B y la Primera C. En ambas categorías habrá cruces tanto por el ascenso como por la permanencia, además de los ascensos y descensos directos vigentes.

Cómo se jugaban las promociones y los duelos históricos del formato

Entre 1999/2000 y 2011/2012, las promociones se definían en dos partidos, con la ida en la cancha del equipo que aspiraba a ascender y la vuelta en la del club que defendía su permanencia.

Además de cerrar la serie como local, este último mantenía la categoría si el marcador global terminaba igualado.

El historial de las promociones dejó partidos decisivos: Racing mantuvo su lugar ante Belgrano en 2007/08, San Lorenzo superó a Instituto en 2011/12 y River descendió frente a Belgrano en 2010/11. Ahora, tras 15 años de ausencia, el sistema regresará al Ascenso.