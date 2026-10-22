La historia de Las Peregrinas, el equipo jujeño de newcom que compite en todo el país

El equipo jujeño Peregrinas participará este fin de semana en un Torneo Sudamericano de Newcom que se disputará en Misiones. La delegación estará integrada por nueve jugadoras y un entrenador, que buscarán representar a Jujuy en una competencia que reunirá a deportistas de distintas edades.

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Sonia Rodríguez, integrante del conjunto, contó cómo se preparan para afrontar este desafío y destacó la importancia del Newcom como una alternativa para quienes desean continuar practicando deportes, incluso después de haberse retirado de otras disciplinas.

Las Peregrinas llevan cuatro años participando en competencias fuera de la provincia. Durante ese tiempo, el plantel tuvo modificaciones por distintos motivos, aunque el objetivo siempre fue mantener un buen nivel deportivo.

Rodríguez explicó que el equipo ya cuenta con experiencia en nueve campeonatos disputados fuera de Jujuy, entre ellos encuentros en Río y Mendoza. Si bien reconoció que el nivel de los rivales suele ser exigente, aseguró que el grupo disfruta de cada presentación y valora la posibilidad de competir.

“Yo tengo mucha alegría porque hemos dado un buen espectáculo. Nos esperan a nosotros en el país cuando salimos a jugar”, expresó. Actualmente, las jugadoras entrenan dos veces por semana en una cancha barrial del 13 de Julio. Rodríguez también participa en las categorías femeninas +50 y +60, además de la categoría mixta +40.

En cuanto al cronograma del torneo, detalló que los partidos comenzarán el viernes por la mañana, aunque el conjunto jujeño jugará por la tarde debido al horario previsto de llegada. La competencia contempla seis partidos de clasificación y continuará el sábado con encuentros que determinarán las posiciones finales.

Newcom: un deporte que crece entre los adultos

Rodríguez también habló sobre el crecimiento del Newcom en Jujuy y explicó que esta disciplina permite que muchas personas continúen vinculadas con la actividad física. En su caso, llegó al Newcom después de retirarse del básquet, un deporte que practicó durante años.

Yo soy basquetbolista y ya me retiré. Ahora elegí ser nuquera y es muy lindo porque es totalmente diferente el deporte, comentó. Yo soy basquetbolista y ya me retiré. Ahora elegí ser nuquera y es muy lindo porque es totalmente diferente el deporte, comentó.

La jugadora señaló que una de las principales diferencias con el básquet es la ausencia de contacto físico entre los equipos, ya que están separados por una red. Sin embargo, aclaró que se trata de una disciplina que requiere movimiento, concentración y estrategia.

“Vos lo ves de afuera y decís: ‘No, pero eso no es para mí’. Y cuando entré a la cancha es otra cosa”, explicó. Además, comparó las decisiones que toma durante un partido con una partida de ajedrez, porque cada jugada exige observar al rival y elegir dónde enviar la pelota.

Un espacio de contención e integración

Más allá de la competencia, la integrante de Peregrinas resaltó que el Newcom también cumple una función social importante. Según explicó, en Jujuy existen numerosos equipos que reúnen tanto a exdeportistas como a personas que nunca habían practicado una disciplina.

“Esto es para varios deportistas que dejaron, pero también para amas de casa que nunca hicieron nada. Entonces se las integra, a ellas les gusta y siguen el Newcom y quieren más”, sostuvo. También señaló que no todos los equipos de la provincia tienen las mismas posibilidades de viajar para participar en torneos fuera de Jujuy.

Para Rodríguez, la disciplina ofrece una oportunidad de seguir creciendo y compitiendo sin que la edad represente un impedimento. En ese sentido, expresó su deseo de que el Newcom alcance un mayor reconocimiento como deporte, debido a la cantidad de personas que encuentran en esta actividad un espacio de participación y compañía.