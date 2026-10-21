Jujuy será sede de la décima edición del Torneo de Taekwondo Itf

Las técnicas de combate, las formas y la ejecución precisa de patadas y golpes serán parte de la décima edición del Campeonato Provincial de Taekwondo ITF, que se desarrollará este domingo 25 de octubre en el Complejo Deportivo José Hernández .

La jornada convocará a deportistas de distintos puntos de Jujuy, además de representantes de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en una propuesta que busca fortalecer el intercambio entre escuelas y promover el crecimiento de las artes marciales en la región.

La competencia comprenderá categorías desde los 4 años en adelante , tanto para cinturones de grado (Gups) como para cinturones negros (Danes) e incluirá la participación de practicantes de Taekwon-Do Adaptado. La organización estará a cargo de la Federación Jujeña de Taekwondo que impulsa este espacio como una oportunidad para compartir experiencias, poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento y afianzar los vínculos entre deportistas e instructores. También estará presente el Gran Maestro José Maidana , cuya trayectoria constituye un aporte significativo para el desarrollo de esta disciplina.

El Taekwon-Do ITF se caracteriza por la combinación de técnicas de manos y pies, desplazamientos, coordinación y control corporal. Su práctica requiere entrenar la precisión de los movimientos, el equilibrio, la velocidad de reacción y la capacidad de regular la fuerza según cada ejercicio.

Estas habilidades se desarrollan progresivamente mediante la repetición técnica, la preparación física y el aprendizaje de secuencias específicas. Una de las particularidades de esta modalidad es la importancia que concede a las formas: secuencias organizadas de movimientos de ataque y defensa que permiten trabajar la memoria motriz, la postura, la coordinación y la ejecución técnica.

A diferencia de la lucha en la que intervienen la lectura de los movimientos del oponente y la toma de decisiones, las formas exigen precisión, ritmo y concentración individual. Además de la preparación física y técnica, la disciplina otorga un lugar central a la formación personal. El respeto, la cortesía, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable forman parte de los principios tradicionales del Taekwondo ITF y orientan el vínculo entre estudiantes, instructores y compañeros.

Estos valores se trabajan tanto durante las clases como en las instancias competitivas, donde es necesario respetar las reglas, reconocer al adversario y aprender de cada experiencia.

En ese sentido, desde la Federación Jujeña de Taekwondo destacaron la importancia de acompañar a los deportistas durante todo su proceso de formación. “Como instructores, hacemos foco en el proceso por encima del resultado: el resultado no es exigible, pero el proceso sí. Esto implica valorar cómo uno entrena, el compromiso con la disciplina y todo el trabajo que hay detrás”, señalaron los organizadores.