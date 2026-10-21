Jujuy será sede de la décima edición del Torneo de Taekwondo Itf

Las técnicas de combate, las formas y la ejecución precisa de patadas y golpes serán parte de la décima edición del Campeonato Provincial de Taekwondo ITF, que se desarrollará este domingo 25 de octubre en el Complejo Deportivo José Hernández.
Detalles del Torneo de Taekwondo Itf en Jujuy
La jornada convocará a deportistas de distintos puntos de Jujuy, además de representantes de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, en una propuesta que busca fortalecer el intercambio entre escuelas y promover el crecimiento de las artes marciales en la región.
La competencia comprenderá categorías desde los 4 años en adelante, tanto para cinturones de grado (Gups) como para cinturones negros (Danes) e incluirá la participación de practicantes de Taekwon-Do Adaptado. La organización estará a cargo de la Federación Jujeña de Taekwondo que impulsa este espacio como una oportunidad para compartir experiencias, poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento y afianzar los vínculos entre deportistas e instructores. También estará presente el Gran Maestro José Maidana, cuya trayectoria constituye un aporte significativo para el desarrollo de esta disciplina.
Qué es el Taekwondo Itf
El Taekwon-Do ITF se caracteriza por la combinación de técnicas de manos y pies, desplazamientos, coordinación y control corporal. Su práctica requiere entrenar la precisión de los movimientos, el equilibrio, la velocidad de reacción y la capacidad de regular la fuerza según cada ejercicio.
Estas habilidades se desarrollan progresivamente mediante la repetición técnica, la preparación física y el aprendizaje de secuencias específicas. Una de las particularidades de esta modalidad es la importancia que concede a las formas: secuencias organizadas de movimientos de ataque y defensa que permiten trabajar la memoria motriz, la postura, la coordinación y la ejecución técnica.
A diferencia de la lucha en la que intervienen la lectura de los movimientos del oponente y la toma de decisiones, las formas exigen precisión, ritmo y concentración individual. Además de la preparación física y técnica, la disciplina otorga un lugar central a la formación personal. El respeto, la cortesía, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable forman parte de los principios tradicionales del Taekwondo ITF y orientan el vínculo entre estudiantes, instructores y compañeros.
Estos valores se trabajan tanto durante las clases como en las instancias competitivas, donde es necesario respetar las reglas, reconocer al adversario y aprender de cada experiencia.
En ese sentido, desde la Federación Jujeña de Taekwondo destacaron la importancia de acompañar a los deportistas durante todo su proceso de formación. “Como instructores, hacemos foco en el proceso por encima del resultado: el resultado no es exigible, pero el proceso sí. Esto implica valorar cómo uno entrena, el compromiso con la disciplina y todo el trabajo que hay detrás”, señalaron los organizadores.
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