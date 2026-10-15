Jujuy recibe el 23° Torneo Interprovincial de Taekwondo este sábado

El taekwondo tendrá una importante cita deportiva en Jujuy este sábado 17 de octubre , cuando se dispute el 23° Torneo Interprovincial en las instalaciones de la Sociedad Española, con la participación de delegaciones de Salta, Catamarca y distintas escuelas jujeñas.

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Juan Apaza, sabonim e instructor de taekwondo, brindó detalles de la competencia, que se desarrollará durante toda la jornada y reunirá a deportistas de diferentes edades y categorías.

El encuentro contará con representantes de Salta Capital, Orán y Santa María de Catamarca, además de las tres principales escuelas de la Federación Argentina de Asociaciones de Taekwondo que funcionan en Jujuy.

“Tenemos preparado el torneo interprovincial número 23, del cual van a tomar parte delegaciones de la provincia de Salta, de Orán y obviamente Salta Capital. También viene una instructora de Santa María de Catamarca”, detalló Apaza.

La actividad se realizará en el complejo cubierto de la Sociedad Española, específicamente en las canchas de vóley, con competencias tanto por la mañana como por la tarde.

Cómo será el cronograma del torneo de taekwondo

La jornada estará dividida por edades y categorías.

Durante la mañana competirán los participantes menores de 14 años, desde los 4 hasta los 13 años. En el turno tarde será el momento de los juveniles, adultos, veteranos y cinturones negros.

Los deportistas participarán en dos modalidades: tul (formas) y combate, con divisiones según cinturón, sexo y peso. El instructor destacó la trayectoria del campeonato, que se convirtió en una referencia para distintas escuelas de la región.

“Nosotros estamos esperando todo el año para poder realizar este torneo que para nosotros ya es un clásico" “Nosotros estamos esperando todo el año para poder realizar este torneo que para nosotros ya es un clásico"

Además, valoró que varios instructores que participaron de ediciones anteriores hayan comenzado a organizar sus propias competencias.

Un año de competencias para el taekwondo jujeño

Apaza también realizó un balance de la actividad deportiva desarrollada durante 2026. Según explicó, su escuela participó en mayo del Campeonato Argentino de Taekwondo organizado por la Escuela Sudamericana, además de competencias interprovinciales realizadas en Salta Capital y Orán.

Si bien la institución no pudo asistir al torneo nacional debido a los costos de traslado, Jujuy estuvo representada por una delegación encabezada por el máster Daniel Canle. El sabonim remarcó que el trabajo conjunto entre las distintas escuelas permite sostener la presencia de la provincia en torneos locales y nacionales.

Con esta nueva edición del Torneo Interprovincial, Jujuy volverá a reunir a competidores de distintas provincias en una jornada dedicada al deporte, la formación y el intercambio entre escuelas de taekwondo.