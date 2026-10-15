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15 de octubre de 2026 - 18:45
Deportes.

Orgullo jujeño: Antonella Alderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

La deportista de La Quiaca se convirtió en la primera competidora de Taekwon-Do Adaptado en participar de un torneo ITF en Cochabamba.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
AntonellaAlderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

Antonella Alderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

La deportista jujeña Antonella Alderete, oriunda de La Quiaca, hizo historia al convertirse en la primera competidora de Taekwon-Do Adaptado en participar de una competencia de Taekwon-Do ITF en Cochabamba, Bolivia.

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La participación de Antonella se concretó durante el Campeonato Interdepartamental de Taekwon-Do 2026, una competencia de carácter nacional que se desarrolló en el Complejo Félix Capriles de la ciudad boliviana de Cochabamba.

Una deportista de La Quiaca que hizo historia en Bolivia

La presencia de Antonella Alderete en el campeonato representó un acontecimiento destacado para el crecimiento del Taekwon-Do Adaptado, una modalidad que busca ampliar las oportunidades de participación deportiva para personas con discapacidad. La joven quiaqueña se convirtió en protagonista de un hecho sin precedentes en el ámbito de la competencia, al abrir un nuevo espacio para deportistas que practican esta disciplina.

Su participación también permitió visibilizar el trabajo, la perseverancia y el compromiso de quienes encuentran en las artes marciales una herramienta para desarrollar sus capacidades y superar barreras. Además, Antonella llevó la representación de La Quiaca y de la provincia de Jujuy a una competencia internacional, donde su presencia tuvo un significado que trascendió lo estrictamente deportivo.

Antonella Alderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

Antonella Alderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

El Taekwon-Do Adaptado y la importancia de la inclusión

El logro de la deportista jujeña constituye un paso importante para promover una mayor participación de atletas en el Taekwon-Do ITF y fortalecer el desarrollo de su modalidad adaptada. Esta disciplina permite que personas con diferentes capacidades puedan acceder a la práctica de las artes marciales mediante propuestas ajustadas a sus necesidades y posibilidades.

En ese sentido, la participación de Antonella en Cochabamba representa una oportunidad para visibilizar el deporte adaptado y generar nuevos espacios de competencia. Su experiencia también pone de relieve la importancia de que los torneos incorporen modalidades inclusivas, permitiendo que más deportistas tengan la posibilidad de demostrar sus habilidades.

Un precedente para el deporte de Jujuy

Con su participación en el Campeonato Interdepartamental de Taekwon-Do 2026, Antonella Alderete escribió una página destacada para el deporte de La Quiaca y de toda la provincia. Más allá de los resultados deportivos, el hecho de haberse convertido en la primera competidora de Taekwon-Do Adaptado en participar de este ámbito competitivo constituye el principal reconocimiento de su presentación.

La deportista jujeña dejó un precedente para que otros atletas puedan acceder a nuevas experiencias, desarrollar sus capacidades y participar en futuras competencias de Taekwon-Do ITF. Su historia refleja el valor de la inclusión en el deporte y la importancia de generar oportunidades para que cada vez más personas puedan practicar y competir en igualdad de condiciones.

Su presentación en Bolivia se suma a su trayectoria en el Taekwon-Do Adaptado. En 2025, Alderete había conseguido nueve medallas en un campeonato nacional, según informó la Municipalidad de La Quiaca.

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