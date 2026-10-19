lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 17:46
Deportes.

Sueña con competir en el Panamericano de Taekwondo y vende empanadas para viajar

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya. Busca reunir fondos para representar a Jujuy en Uruguay.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Con apenas 18 años, Ian Ortega tiene un objetivo claro: participar del Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF que se disputará los días 6, 7 y 8 de noviembre en Uruguay. El joven jujeño entrena intensamente y lleva adelante distintas iniciativas para reunir el dinero necesario para viajar y cumplir su sueño de competir por primera vez fuera del país.

Lee además
Todos losresultados del Nacional de taekwondo de Jujuy
Ganadores.

Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy
Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo
Deportes.

Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo

Ian es alumno y también profesor de la escuela Ortega Allianz, que funciona en la Sociedad Vecinal del barrio Cuyaya, frente a la plaza y al lado de la iglesia. Desde ese espacio, junto a sus estudiantes, familiares y vecinos, impulsa una campaña para afrontar los gastos del viaje.

El joven deportista contó que, además de entrenar, trabaja y realiza distintas actividades para conseguir los fondos necesarios. Entre ellas, vende empanadas y organiza rifas con la colaboración de sus alumnos. "Estoy trabajando en el negocio para juntar algo, estoy vendiendo empanadas. La semana anterior hicimos una rifa con mis alumnos de Taekwondo, de mi escuela", relató.

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Según explicó, todavía necesita reunir una suma importante para poder concretar el viaje. Estima que le faltan entre $300.000 y $400.000 para participar y afrontar los gastos correspondientes. "Estamos bastante cerca, no tanto, pero va queriendo. Tenemos plazo, por lo menos me faltan dos semanas para poder viajar", señaló. Ian viajaría acompañado por su madre, quien lo apoya en su carrera deportiva, y también por su profesor. Por eso, además de los costos de participación, necesitan cubrir los pasajes.

El sueño de representar a Jujuy y llegar a un Mundial de Taekwondo

Para Ian, el Panamericano representa mucho más que una competencia. Será su primera experiencia internacional y una oportunidad para compartir con deportistas y maestros de diferentes países. "Es un gran sueño que quiero cumplir. Es recién el inicio de una carrera que voy a tener y es la primera vez que voy a salir del país", expresó.

El joven también destacó que espera encontrarse con competidores de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y distintos países latinoamericanos. Su intención es adquirir experiencia y continuar creciendo dentro del Taekwondo.

Entre sus objetivos a futuro aparece la posibilidad de competir en un Mundial y seguir desarrollando su escuela en Cuyaya, donde actualmente también se desempeña como instructor.

En este camino, destacó el acompañamiento de su familia, especialmente de su hermana, que también practica Taekwondo, aunque no podrá participar del torneo. "Voy yo, representando a la familia y a mi escuela", manifestó.

Cómo colaborar con Ian Ortega para que pueda viajar a Uruguay

Mientras continúa con su preparación física, Ian busca reunir los fondos necesarios para llegar al Panamericano. Sus alumnos, los vecinos del barrio Cuyaya y su familia ya comenzaron a colaborar con distintas iniciativas solidarias.

Quienes deseen ayudar al joven deportista pueden comunicarse o realizar un aporte a través de los siguientes datos:

  • Teléfono: 3884-4168-62
  • Alias para transferencias: ian.tae.mp
Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Todos los resultados del Nacional de taekwondo de Jujuy

Un luchador jujeño rumbo a España: Alessandro Ibarra y el desafío de la Copa del Mundo de Taekwondo

Tiene 13 años, es de Jujuy y sueña con ganar un Mundial de taekwondo

Una joven jujeña fue preseleccionada para la Selección Argentina de Taekwondo

Orgullo jujeño: Antonella Alderete hizo historia en el Taekwon-Do Adaptado en Bolivia

Lo que se lee ahora
fue a buenos aires de vacaciones, se anoto en un torneo de jiu-jitsu y volvio a jujuy como campeon argentino video
Historias.

Fue a Buenos Aires de vacaciones, se anotó en un torneo de jiu-jitsu y volvió a Jujuy como campeón argentino

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Alacranes en Jujuy (foto: Conicet) video
Precaución.

Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel