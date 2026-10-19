Sueña con competir en el Panamericano de Taekwondo y vende empanadas para viajar

Ian Ortega tiene 18 años, es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

Con apenas 18 años, Ian Ortega tiene un objetivo claro: participar del Campeonato Panamericano de Taekwondo ITF que se disputará los días 6, 7 y 8 de noviembre en Uruguay . El joven jujeño entrena intensamente y lleva adelante distintas iniciativas para reunir el dinero necesario para viajar y cumplir su sueño de competir por primera vez fuera del país.

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Ian es alumno y también profesor de la escuela Ortega Allianz , que funciona en la Sociedad Vecinal del barrio Cuyaya, frente a la plaza y al lado de la iglesia. Desde ese espacio, junto a sus estudiantes, familiares y vecinos, impulsa una campaña para afrontar los gastos del viaje.

El joven deportista contó que, además de entrenar, trabaja y realiza distintas actividades para conseguir los fondos necesarios. Entre ellas, vende empanadas y organiza rifas con la colaboración de sus alumnos. "Estoy trabajando en el negocio para juntar algo, estoy vendiendo empanadas . La semana anterior hicimos una rifa con mis alumnos de Taekwondo, de mi escuela", relató.

Según explicó, todavía necesita reunir una suma importante para poder concretar el viaje. Estima que le faltan entre $300.000 y $400.000 para participar y afrontar los gastos correspondientes. "Estamos bastante cerca, no tanto, pero va queriendo. Tenemos plazo, por lo menos me faltan dos semanas para poder viajar", señaló. Ian viajaría acompañado por su madre, quien lo apoya en su carrera deportiva, y también por su profesor. Por eso, además de los costos de participación, necesitan cubrir los pasajes.

Ian Ortega tiene 18 años , es alumno y profesor de Taekwondo ITF en el barrio Cuyaya

El sueño de representar a Jujuy y llegar a un Mundial de Taekwondo

Para Ian, el Panamericano representa mucho más que una competencia. Será su primera experiencia internacional y una oportunidad para compartir con deportistas y maestros de diferentes países. "Es un gran sueño que quiero cumplir. Es recién el inicio de una carrera que voy a tener y es la primera vez que voy a salir del país", expresó.

El joven también destacó que espera encontrarse con competidores de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y distintos países latinoamericanos. Su intención es adquirir experiencia y continuar creciendo dentro del Taekwondo.

Entre sus objetivos a futuro aparece la posibilidad de competir en un Mundial y seguir desarrollando su escuela en Cuyaya, donde actualmente también se desempeña como instructor.

En este camino, destacó el acompañamiento de su familia, especialmente de su hermana, que también practica Taekwondo, aunque no podrá participar del torneo. "Voy yo, representando a la familia y a mi escuela", manifestó.

Cómo colaborar con Ian Ortega para que pueda viajar a Uruguay

Mientras continúa con su preparación física, Ian busca reunir los fondos necesarios para llegar al Panamericano. Sus alumnos, los vecinos del barrio Cuyaya y su familia ya comenzaron a colaborar con distintas iniciativas solidarias.

Quienes deseen ayudar al joven deportista pueden comunicarse o realizar un aporte a través de los siguientes datos:

Teléfono: 3884-4168-62

Alias para transferencias: ian.tae.mp