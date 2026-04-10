Intento de femicidio en Perico: cuál es el estado de salud de la víctima

La evolución de la joven que fue víctima de un brutal intento de femicidio en Perico continúa siendo delicada y seguida de cerca por los médicos. En las últimas horas se conocieron datos clave sobre su estado de salud, que marcan un momento importante en su recuperación.

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Según el parte médico actualizado de este 9 de abril al que accedió TodoJujuy, la paciente fue sometida nuevamente a curaciones y continúa con tratamiento antibiótico. Además, el equipo de salud comenzó a reducir la medicación para poder evaluar su respuesta neurológica. Por el momento, la joven permanece internada en estado crítico en el Hospital Pablo Soria.

Cabe mencionar que debido a la gravedad de las lesiones, la víctima aún no pudo prestar declaración formal, lo que representa una pieza clave que todavía falta en la causa.

Hasta ahora, los investigadores trabajan con los primeros datos que la joven logró aportar cuando pidió ayuda, además de las pruebas recolectadas en el lugar y los peritajes en curso.

Qué se sabe del ataque

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de abril en una zona rural cercana a la finca Lamas, en las afueras de Perico. Según la investigación, la mujer fue interceptada por un hombre que la habría contactado previamente y luego la obligó a subir a un automóvil.

La fiscal de la causa, Romina Núñez, explicó que “fue interceptada y brutalmente agredida, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la joven”, y remarcó que aún no se pudo determinar con certeza si existía un vínculo previo entre ambos.

detenido en perico Perico: dictaron 120 días de prisión preventiva para el presunto femicida - Imagen ilustrativa

Una causa abierta y en análisis

El caso fue caratulado provisoriamente como “femicidio en grado de tentativa”, aunque desde la fiscalía advirtieron que la imputación podría modificarse con el avance de la investigación. En ese sentido, no se descarta que puedan incorporarse otros delitos, incluso vinculados a la integridad sexual, dependiendo de las pruebas que surjan en las pericias.

Además, continúan los análisis sobre el vehículo secuestrado y los teléfonos celulares, elementos que podrían ser clave para determinar si hubo planificación o participación de otras personas.

Mientras tanto, la evolución de la joven es determinante no solo desde lo médico, sino también para el avance judicial. Poder evaluar su respuesta neurológica permitirá a los profesionales conocer con mayor precisión su estado y, eventualmente, que pueda aportar su testimonio.