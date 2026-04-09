Intento de femicidio en Perico: no descartan la participación o complicidad de terceros

La fiscal que entiende la causa por el intento de femicidio en Perico , Romina Núñez confirmó que no se descarta la posible participación o complicidad de otras personas. Si bien hasta el momento hay un solo sospechoso identificado —un hombre—, la hipótesis de que haya habido colaboración, encubrimiento o intervención indirecta continúa bajo análisis.

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En este sentido, se avanzó con el secuestro de un vehículo y teléfonos celulares, que están siendo peritados por el área informática del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de determinar si existieron contactos, ayudas o planificación previa del ataque.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 1 de abril, en inmediaciones de la finca Lamas, en las afueras de Perico. El caso se conoció a partir de un llamado al 911 realizado por un vecino, quien alertó que una mujer estaba siendo quemada en su cuerpo.

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De inmediato, personal policial y del SAME acudieron al lugar para asistir a la víctima.

Estado crítico y traslado de urgencia

La mujer, de aproximadamente 30 años, fue trasladada en primera instancia a un hospital local, pero debido a la gravedad de las quemaduras debió ser derivada al Hospital Pablo Soria, donde permanece internada en estado crítico y con pronóstico reservado.

Hasta el momento, no pudo prestar declaración debido a su delicado estado de salud.

El ataque y la huida de la víctima

Según los primeros datos de la investigación, la víctima habría sido interceptada por un hombre que la obligó a subir a un automóvil gris. En ese contexto, el agresor se tornó violento y comenzó a prenderla fuego.

En medio del ataque, la mujer logró escapar y pedir ayuda a un vecino, lo que permitió dar aviso a las autoridades.

Recolección de pruebas y cámaras de seguridad

Tras el hecho, se realizaron tareas de rastrillaje y levantamiento de elementos en la zona. Además, se analizaron cámaras de seguridad que permitieron identificar a una persona que estaba junto a la víctima antes del ataque.

Estas pruebas son consideradas clave para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Sin vínculo confirmado y sin antecedentes

La fiscal Núñez indicó que aún no se pudo determinar el vínculo entre la víctima y el presunto agresor, ni si ambos se conocían previamente. Asimismo, no se registran denuncias anteriores ni por parte de la mujer ni del sospechoso.

Calificación provisoria de la causa

El hecho fue caratulado como “femicidio en grado de tentativa”, una figura que podría modificarse a medida que avance la investigación. No se descarta que se sumen otros delitos en función de las pruebas que se vayan incorporando.

La causa continúa en plena etapa investigativa, a la espera de la evolución de la víctima y de nuevos elementos que permitan esclarecer el caso.