Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

En el marco de la causa por intento de femicidio en Perico, la investigación avanza con nuevos datos sobre el hombre de 34 años que permanece detenido como principal sospechoso. La detención se concreta en la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, luego de allanamientos en la localidad de Pampa Blanca.
El procedimiento se desarrolla bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Romina Núñez y la ayudante fiscal Daniela Guerrero. La causa suma elementos clave que permiten reconstruir el hecho y ubicar al presunto autor.
Cómo identifican al sospechoso
Uno de los puntos centrales de la investigación es el análisis de cámaras de seguridad. A partir de ese trabajo, los investigadores logran detectar el vehículo involucrado en el hecho.
El rodado, que funcionaría como remis, queda vinculado directamente con el episodio ocurrido el 1 de abril. Con esos datos, el personal policial avanza en la identificación del conductor y concreta su detención.
Allanamientos y pruebas clave
Durante los operativos realizados en Pampa Blanca, se secuestra el vehículo señalado en la investigación. También se incauta un teléfono celular y prendas de vestir del sospechoso.
Estos elementos quedan bajo análisis y forman parte de las pruebas que busca consolidar la fiscalía. El material secuestrado se incorpora al expediente para avanzar en la imputación.
El rol del detenido en la causa
El hombre es señalado como presunto autor del delito de femicidio en grado de tentativa. La hipótesis principal lo ubica como la persona que traslada a la víctima en su vehículo hacia una zona rural.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el sospechoso intercepta a la joven en inmediaciones de avenida La Bandera y Zegada, en Perico, y luego la lleva hacia la ruta provincial 46.
En ese lugar se produce la agresión que deja a la víctima inconsciente. Posteriormente, la mujer aparece en cercanías de una finca sobre la ruta provincial 56, con su cuerpo en llamas.
Situación judicial del acusado
El Ministerio Público de la Acusación prepara la imputación formal del detenido, que se realizará el próximo lunes ante el juez de Control.
La calificación legal prevista es la de femicidio en grado de tentativa. Mientras tanto, continúan las medidas investigativas para determinar con precisión la mecánica del hecho.
Estado de la víctima
La joven de 24 años permanece internada en el hospital Pablo Soria en estado crítico. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y no presta declaración hasta el momento.
El avance de la causa depende en gran parte de los resultados de las pericias y de la evolución de la víctima, que continúa bajo atención médica intensiva.
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