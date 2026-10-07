Masiva procesión en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya

Este miércoles 7 de octubre, Jujuy vive una de las jornadas religiosas más importantes del año con las actividades en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, Madre y Patrona de la provincia.

Jujuy. Gran convocatoria en la misa y peregrinación en Río Blanco por el Día de la Virgen

Jujuy. Virgen de Río Blanco y Paypaya: la historia de una devoción que atraviesa siglos en Jujuy

Desde las 17 horas comenzó la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, que partió desde el sector de la Iglesia Catedral para recorrer distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

La celebración reúne a fieles que se acercan para acompañar a la Virgen, renovar su fe y participar de una jornada que cada año forma parte del calendario religioso de la provincia.

"Le pedimos a la virgen que bendiga al pueblo jujeño, a toda nuestra patria y que nos ayude a prepararnos bien para recibir al papa. Es una jornada hermosa", dijo el obispo César Daniel Fernández en diálogo con Canal 4.

El recorrido de la procesión

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco.

La imagen de la Virgen recorrió las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego retomar por Sarmiento y regresar nuevamente hasta la Catedral.

El recorrido forma parte de la tradicional celebración del 7 de octubre y permite que los fieles acompañen a la imagen durante su paso por distintos sectores del centro de la ciudad.

Una vez finalizada la procesión, está prevista la celebración de la misa en la Catedral Basílica, como parte de las actividades centrales en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

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Una jornada especial para los fieles

El Día de la Virgen de Río Blanco es una fecha de profunda importancia para la comunidad católica jujeña. Durante octubre, miles de personas participan de las distintas actividades religiosas vinculadas al Santuario de Río Blanco y a la imagen de la patrona de Jujuy.

La jornada de este miércoles representa uno de los momentos centrales de las celebraciones, con la procesión por las calles de San Salvador de Jujuy y la posterior celebración religiosa.

Además, durante la mañana se realizó la peregrinación desde la Catedral hasta el Santuario de Río Blanco. La imagen fue trasladada desde temprano y permaneció en el santuario para las actividades previstas durante la jornada.

Canal 4 transmite en vivo

Canal 4 de Jujuy y TodoJujuy.com realizan una transmisión especial en vivo para acompañar la procesión y la misa.

La cobertura permite seguir desde distintos puntos la celebración religiosa, el recorrido de la imagen y la participación de los fieles en una jornada que vuelve a reunir a la comunidad jujeña alrededor de una de sus principales tradiciones religiosas.