7 de octubre de 2026 - 16:44
EN FOTOS.

Fe, promesas y emoción: las postales de los peregrinos que llegaron a Río Blanco

Cientos de fieles caminaron desde la madrugada movidos por la fe para acompañar a la Virgen de Río Blanco y Paypaya en el día de la Patrona de Jujuy.

Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña. Foto 1/13

Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña.

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La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas. Foto 2/13

La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas.

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Las actividades continuarán apartir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programacontempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada pordistintas calles del centro de San Salvador de Jujuy. Foto 3/13

Las actividades continuarán a partir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programa contempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada por distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

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No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino. Foto 4/13
No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino. Por
Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña. Foto 5/13

Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña.

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La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas. Foto 6/13

La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas.

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Las actividades continuarán apartir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programacontempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada pordistintas calles del centro de San Salvador de Jujuy. Foto 7/13

Las actividades continuarán a partir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programa contempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada por distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

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No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino. Foto 8/13

No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino.

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Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña. Foto 9/13

Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña.

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La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas. Foto 10/13

La tradición jujeña señala que frente a su altar estuvieron figuras como Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales, y que fue elegida capitana de las tropas.

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Las actividades continuarán apartir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programacontempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada pordistintas calles del centro de San Salvador de Jujuy. Foto 11/13

Las actividades continuarán a partir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programa contempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada por distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

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No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino. Foto 12/13

No todos llegaron por el mismo motivo. Algunos fueron a pedir, otros a agradecer. Pero todos compartieron un mismo camino.

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Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña. Foto 13/13

Cada 7 de octubre Jujuy honra a la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Su historia reúne siglos de fe, tradición e identidad jujeña.

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