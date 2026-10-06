Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Este miércoles 7 de octubre habrá cortes de tránsito y restricciones de estacionamiento en distintos sectores del centro de San Salvador de Jujuy, debido a las actividades previstas por el Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.
La procesión comenzará a las 16 horas desde el atrio de la Iglesia Catedral y recorrerá distintas calles del centro de la ciudad.
- Sarmiento
- Independencia
- Lavalle
- Alvear
- Nuevamente Sarmiento, hasta llegar a la Catedral.
En este marco, desde las 13 horas se realizará un corte de tránsito en la intersección de Sarmiento y Belgrano, debido a la colocación de sillas para acompañar la celebración.
Día de la Virgen de Río Blanco (foto archivo).
Además, habrá restricciones de estacionamiento y circulación en las calles comprendidas dentro del recorrido de la procesión.
Peregrinación a Río Blanco
Durante la madrugada del miércoles también se desarrollará la peregrinación desde la Catedral hasta el Santuario de Río Blanco.
La salida está prevista para las 5 de la mañana y contará con el acompañamiento del personal de servicio de calle y motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Recomendaciones para circular
Para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad durante ambas actividades, se instalará señalización móvil y habrá inspectores de tránsito en distintos puntos.
Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a los conductores prestar atención a las indicaciones del personal y respetar la señalización dispuesta en las zonas afectadas.
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