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6 de octubre de 2026 - 16:21
Miércoles.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco: horario, calles que recorrerá y cortes en el tránsito

Este miércoles, la celebración incluirá una peregrinación y una procesión por las calles del centro, con modificaciones en el tránsito.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

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La procesión comenzará a las 16 horas desde el atrio de la Iglesia Catedral y recorrerá distintas calles del centro de la ciudad.

¿Por dónde pasará la procesión?

El recorrido será por:

  • Sarmiento
  • Independencia
  • Lavalle
  • Alvear
  • Nuevamente Sarmiento, hasta llegar a la Catedral.

En este marco, desde las 13 horas se realizará un corte de tránsito en la intersección de Sarmiento y Belgrano, debido a la colocación de sillas para acompañar la celebración.

D&iacute;a de la Virgen de R&iacute;o Blanco (foto archivo).

Día de la Virgen de Río Blanco (foto archivo).

Además, habrá restricciones de estacionamiento y circulación en las calles comprendidas dentro del recorrido de la procesión.

Peregrinación a Río Blanco

Durante la madrugada del miércoles también se desarrollará la peregrinación desde la Catedral hasta el Santuario de Río Blanco.

La salida está prevista para las 5 de la mañana y contará con el acompañamiento del personal de servicio de calle y motorizado de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Recomendaciones para circular

Para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad durante ambas actividades, se instalará señalización móvil y habrá inspectores de tránsito en distintos puntos.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a los conductores prestar atención a las indicaciones del personal y respetar la señalización dispuesta en las zonas afectadas.

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