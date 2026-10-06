Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 7 de octubre, con motivo de las honras a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya , habrá modificaciones en algunos servicios en San Salvador de Jujuy.

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La prestación será diferente según cada área, con servicios reducidos en determinados sectores y funcionamiento normal en otros.

En cuanto al transporte, el transporte alternativo funcionará con Tarifa 1 , mientras que el transporte urbano prestará servicio con unidades reducidas .

Los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20 horas .

Por su parte, el estacionamiento tarifado tendrá servicio normal.

Día de la Virgen de Río Blanco.

Recolección y limpieza

La Dirección General de Higiene Urbana informó que la recolección de residuos domiciliarios y los servicios especiales funcionarán con normalidad.

En tanto, el servicio de limpieza y barrido será reducido.

Los servicios de LIMSA S.A. tendrán funcionamiento normal en todas sus prestaciones:

Recolección de residuos domiciliarios.

Recolección comercial.

Recolección de patógenos.

Barrido en microcentro y exterminal.

Barrido manual.

Barrido mecánico.

Contenedores municipales.

Recolección de malezas y escombros.

Se solicitó a los vecinos respetar los días y horarios habituales de recolección de residuos. Para consultas, está disponible el 388 313-1807.

Mercados y cementerios

La Dirección de Mercados informó que los mercados funcionarán con horario normal durante la mañana. Por la tarde, la apertura será optativa para los locatarios.

En cuanto a los cementerios municipales, estarán abiertos de 8 a 13 horas para atención administrativa y de 8 a 18 horas para visitas.