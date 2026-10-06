Día de la Virgen de Río Blanco: cómo funcionarán los servicios en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 7 de octubre, con motivo de las honras a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, habrá modificaciones en algunos servicios en San Salvador de Jujuy.
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Por el feriado religioso, habrá cambios en algunos servicios públicos, mientras que otros funcionarán con normalidad durante la jornada.
Este miércoles 7 de octubre, con motivo de las honras a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, habrá modificaciones en algunos servicios en San Salvador de Jujuy.
La prestación será diferente según cada área, con servicios reducidos en determinados sectores y funcionamiento normal en otros.
En cuanto al transporte, el transporte alternativo funcionará con Tarifa 1, mientras que el transporte urbano prestará servicio con unidades reducidas.
Los ascensores urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20 horas.
Por su parte, el estacionamiento tarifado tendrá servicio normal.
La Dirección General de Higiene Urbana informó que la recolección de residuos domiciliarios y los servicios especiales funcionarán con normalidad.
En tanto, el servicio de limpieza y barrido será reducido.
Los servicios de LIMSA S.A. tendrán funcionamiento normal en todas sus prestaciones:
Se solicitó a los vecinos respetar los días y horarios habituales de recolección de residuos. Para consultas, está disponible el 388 313-1807.
La Dirección de Mercados informó que los mercados funcionarán con horario normal durante la mañana. Por la tarde, la apertura será optativa para los locatarios.
En cuanto a los cementerios municipales, estarán abiertos de 8 a 13 horas para atención administrativa y de 8 a 18 horas para visitas.
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