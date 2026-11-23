Una mujer de 40 años murió en un choque en av. Forestal de Alto Comedero. El accidente fatal ocurrió este lunes a las 6.30, cerca del nuevo estadio olímpico.

Un nuevo accidente fatal en Jujuy se registró durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, cuando un automóvil chocó contra la parte trasera de un camión con acoplado en avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de aproximadamente 40 años, que viajaba como acompañante, perdió la vida.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30, a la altura del nuevo estadio olímpico, dentro de la jurisdicción de la Seccional 33.ª de la Unidad Regional 7. Según el informe policial, el vehículo involucrado era un Fiat Palio de color azul que, por circunstancias que todavía se investigan, impactó contra la parte trasera del transporte de carga.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el choque se produjo entre un camión con acoplado y el automóvil en el que se trasladaban la víctima y un hombre. Cuando el personal de la Seccional 33.ª llegó al lugar, constató que la acompañante, una mujer de alrededor de 40 años, no presentaba signos vitales. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal del SAME, Bomberos, Seguridad Vial y un médico policial para realizar las actuaciones correspondientes.

El conductor del Fiat Palio también recibió asistencia del personal sanitario. Uno de los elementos señalados en el parte policial es la posible ingesta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta el momento no se informó el resultado de ninguna prueba de alcoholemia que permita confirmar esa sospecha.

Las circunstancias en las que el automóvil impactó contra el camión permanecen bajo investigación.

Dos víctimas fatales en accidentes de tránsito durante el lunes feriado

La muerte de la mujer en Alto Comedero se suma a otro siniestro vial ocurrido pocas horas antes en la provincia.

Alrededor de la 1.12 de este lunes, un adolescente de 15 años perdió la vida luego de un accidente protagonizado por una motocicleta de 110 centímetros cúbicos sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la Delegación Municipal, en jurisdicción de la Seccional 34.ª.

En ese hecho, otro adolescente de 17 años resultó herido y fue trasladado al Hospital Pablo Soria con politraumatismos.

El informe policial indicó que ninguno de los ocupantes de la motocicleta llevaba casco de seguridad.

De esta manera, los dos accidentes registrados durante las primeras horas del feriado nacional dejaron como saldo dos personas fallecidas y al menos un adolescente herido.

Las autoridades continúan con las actuaciones para establecer cómo ocurrieron ambos hechos.