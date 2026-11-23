Los cortes de luz en San Salvador de Jujuy y el interior de la provincia forman parte del cronograma de mejoras programadas por EJESA para este lunes 23 de noviembre , feriado nacional por el Día de la Soberanía. La empresa distribuidora informó intervenciones en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y en localidades del interior provincial, con interrupciones del suministro eléctrico en horarios determinados.

Sociedad. Una falla en una estación eléctrica provoca cortes de luz en varias zonas de Salta

Jujuy. La SUSEPU aplicó una multa de más de $500 millones a EJESA tras los cortes de luz

En la capital jujeña, el primer corte estaba previsto entre la 1 y las 7 de la mañana, por lo que esa franja horaria ya finalizó. En tanto, desde las 8 comenzó el segundo período de trabajos programados, que se extenderá aproximadamente hasta las 14.

También se anunciaron tareas para la zona de Pozo Colorado, entre las 10 y las 13.

EJESA estableció dos intervenciones para este lunes en la capital provincial.

Barrio Centro: de 1 a 7 horas

La primera interrupción estaba prevista para el sector comprendido entre las calles Balcarce y San Martín, Sarmiento y Alvear, además de zonas aledañas.

Los trabajos consistieron en tareas de mantenimiento de una cámara eléctrica subterránea, con revisión de instalaciones para mejorar las condiciones de seguridad y prevenir posibles fallas en el suministro.

El horario programado ya concluyó, aunque esto no confirma por sí solo el restablecimiento efectivo del servicio en cada domicilio.

Barrio San Francisco de Álava: de 8 a 14 horas

El segundo corte programado comprende el sector delimitado por las calles Hipólito Yrigoyen, Manco Cápac y Oscar Orías, además de zonas cercanas.

En este caso, EJESA informó que realizará el cambio de crucetas y conductores de media tensión.

Las tareas incluyen la renovación de soportes y cables que transportan energía eléctrica, con el objetivo de reforzar la seguridad de las líneas y prevenir futuras interrupciones.

Según el cronograma, la suspensión del servicio comenzó a las 8 y está prevista hasta aproximadamente las 14 horas.

También habrá trabajos en Pozo Colorado y otras localidades

El tercer procedimiento anunciado por la distribuidora corresponde a la zona de Pozo Colorado, con un corte programado de 10 a 13 horas.

Las localidades y sectores comprendidos son:

Quera.

Abralaite.

Agua de Castilla.

Quebraleña.

Pozo Colorado.

Saladillo.

El Moreno.

Zonas aledañas.

En este sector se realizarán trabajos de refuerzo de una línea de media tensión, que incluyen reajustes y renovación de ataduras para mejorar la sujeción y estabilidad de los conductores.

Estas intervenciones buscan fortalecer la seguridad de la red eléctrica y reducir posibles fallas en el servicio.

Desde EJESA indicaron que los horarios son aproximados y corresponden a trabajos programados de mantenimiento.

Los usuarios deben tener en cuenta que la finalización de la franja anunciada no implica necesariamente que el suministro se haya normalizado en todos los sectores. Las novedades sobre el servicio pueden consultarse a través de los canales oficiales de la distribuidora.