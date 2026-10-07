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7 de octubre de 2026 - 09:16
Jujuy.

Gran convocatoria en la misa y peregrinación en Río Blanco por el Día de la Virgen

Una multitud vivió las primeras misas que se desarrollaron en el Santuario de Río Blanco por el Día de la Virgen, patrona de la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Virgen Río Blanco

Cientos de fieles peregrinaron desde la madrugada de este miércoles 7 de octubre hacia el Santuario de Río Blanco para participar de las celebraciones por el Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Las primeras misas de la jornada contaron con una importante presencia de jujeños que llegaron para venerar a la patrona de la provincia.

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A las 5 de la mañana, la imagen de la Virgen partió desde la Catedral y fue llevada caminando hasta el Santuario de Río Blanco, como ocurre durante los domingos de octubre.

En la previa de la celebración, un sacerdote había explicado cómo se desarrollaría este momento de la jornada: “La mañana todo es en Río Blanco. A las 5 de la mañana, como todos los domingos de octubre, sale la imagen de acá, la llevan caminando, el obispo la espera en Río Blanco y se celebra el Día de la Virgen por la mañana en el Santuario de Río Blanco”.

Los horarios de las misas en Río Blanco

Las actividades religiosas continuarán durante el resto de la jornada con diferentes celebraciones en el Santuario.

Las misas están previstas para los siguientes horarios:

  • 07:00 horas

  • 08:30 horas

  • 10:30 horas

  • 12:00 horas

  • 20:00 horas

De esta manera, los fieles tendrán diferentes horarios durante este 7 de octubre para acercarse al Santuario y participar de las celebraciones por el Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Por la tarde habrá procesión por el centro

Las actividades continuarán a partir de las 17, cuando comenzarán los cultos en la Catedral. El programa contempla una procesión tradicional con la imagen de la Virgen coronada por distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy.

El recorrido será por Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego retomar por Sarmiento hasta llegar nuevamente a la Catedral.

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