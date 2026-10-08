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8 de octubre de 2026 - 18:20
Religión.

"El NOA tiene que decirle algo al país", dijo el Arzobispo de Salta en su visita a Jujuy

El arzobispo de Salta participó de la misa por la Virgen de Río Blanco y destacó la fe de los peregrinos, la unidad de la Iglesia y la próxima visita del Papa.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta.

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En diálogo con Canal 4, Cargnello destacó la importancia de este tipo de encuentros religiosos y valoró especialmente la participación de los peregrinos.

“Son momentos lindos, porque uno se encuentra con la fe de la gente, que es la que nos alimenta a nosotros”, expresó el arzobispo.

La fe como punto de encuentro

Cargnello sostuvo que uno de los principales objetivos de la Iglesia es generar espacios para que las personas puedan acercarse a Dios y vivir su fe junto a otros.

“Ver que la gente viene, busca a Dios. Y nuestra tarea es crear el espacio físico y humano para que el hermano se encuentre con Dios”, señaló.

El Arzobispo de Salta estuvo en la celebraci&oacute;n a la Virgen de R&iacute;o Blanco.

El Arzobispo de Salta estuvo en la celebración a la Virgen de Río Blanco.

En ese sentido, remarcó también la importancia de fortalecer los vínculos entre las distintas diócesis de la región y destacó los encuentros entre obispos como una forma de pensar y construir una Iglesia unida.

“Nosotros como Iglesia siempre nos gusta unirnos. Favorecemos eso con estos gestos: nos visitamos los obispos, nos reunimos juntos, pensamos cómo ser Iglesia y cómo servir como Iglesia”, explicó.

Una mirada puesta en el NOA

Durante la entrevista, el arzobispo de Salta también hizo referencia a la identidad compartida por las provincias del Noroeste Argentino.

“Somos de acá”, afirmó Cargnello, al destacar los vínculos que existen entre las comunidades de la región más allá de sus particularidades. En ese marco, sostuvo que el NOA tiene una identidad y una experiencia de fe que pueden aportar al resto del país.

La expectativa por la visita del Papa

Finalmente, Cargnello se refirió a la próxima visita del Papa y expresó una mirada positiva sobre el impacto que podría generar en la sociedad argentina.

“Yo espero la visita del Papa, creo que nos va a sorprender. Va a impactar la visita del Papa”, afirmó.

El arzobispo manifestó además su confianza en la respuesta de los argentinos y consideró que la llegada del pontífice podría despertar una expresión profunda de fe. “Creo que es como un gigante que puede despertar lo que hay en el pueblo argentino ante la visita del Papa”, sostuvo.

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