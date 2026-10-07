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7 de octubre de 2026 - 19:33
Jujuy.

Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya: "La gente viene por amor"

Miles de fieles participaron de la peregrinación y la misa en honor a la Virgen de Río Blanco. César Fernández destacó la emoción y la convocatoria.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Este miércoles 7 de octubre, Jujuy vivió una de las jornadas religiosas más importantes del año con las actividades en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, Madre y Patrona de la provincia.

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Durante la tarde se realizó la tradicional peregrinación por las calles de San Salvador de Jujuy, con una importante participación de fieles que acompañaron la imagen de la Virgen. Posteriormente tuvo lugar la celebración de la misa.

La jornada estuvo marcada por la emoción, la devoción y la presencia de numerosas familias que se acercaron para renovar su fe y participar de una de las celebraciones más significativas para la comunidad jujeña. Al finalizar las actividades, César Fernández realizó un balance de lo vivido y destacó el clima de fe que acompañó la celebración.

“Jornada hermosa, linda, llena de emoción. Esperemos que todo lo que necesitamos en el corazón, en nuestra vida, siempre que estemos al lado de Dios, lo vamos a conseguir”, expresó. Fernández también resaltó la forma en que los fieles se acercan espontáneamente a este tipo de encuentros religiosos.

“Bueno, a mí me impresionan siempre las cosas que Dios nos hace, ¿no? Las cosas que Dios hace, porque uno invita a una celebración de tal día a tal hora, ¿no? Pero no traemos a nadie de las orejas, ¿no? Ni ponemos un colectivo. La gente viene por amor y aquí está convocada desde lo más profundo de su corazón”, sostuvo.

Un mensaje de unión para los argentinos

En otro tramo de sus declaraciones, Fernández recordó las visitas de Juan Pablo II a la Argentina y expresó su deseo de que la fe contribuya a fortalecer la unidad con la visita de León XIV. “Así como nos marcó las dos presencias de Juan Pablo II, 1982 y 87, fueron tan importantes en la vida de nuestro pueblo. Dios quiera que esto también nos traiga mucha unión para trabajar juntos”, señaló.

Procesión de la Virgen de Río Blanco

Desde las 17 horas comenzó la tradicional procesión con la imagen de la Virgen, que partió desde el sector de la Iglesia Catedral para recorrer distintas calles del centro de San Salvador de Jujuy. "Le pedimos a la virgen que bendiga al pueblo jujeño, a toda nuestra patria y que nos ayude a prepararnos bien para recibir al papa. Es una jornada hermosa", dijo el obispo César Daniel Fernández en diálogo con Canal 4.

La imagen de la Virgen recorrió las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear, para luego retomar por Sarmiento y regresar nuevamente hasta la Catedral. El recorrido forma parte de la tradicional celebración del 7 de octubre y permite que los fieles acompañen a la imagen durante su paso por distintos sectores del centro de la ciudad.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco.

Procesión en honor a la Virgen de Río Blanco.

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