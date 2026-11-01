Día de Todos los Santos: qué se celebra este 1 de noviembre

Dia de Todos los Santos

Este domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos , una de las fechas más importantes del calendario de la Iglesia católica. Es una jornada dedicada a honrar a todas aquellas personas que, según la fe cristiana , alcanzaron la santidad, tanto las reconocidas oficialmente por la Iglesia como aquellas que no fueron canonizadas.

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Su propósito es honrar y recordar a todos los santos, mártires y almas virtuosas que han alcanzado la vida eterna en la presencia de Dios, abarcando a los personajes por la Iglesia como a aquellos cuya santidad solo es conocida por Dios.

Este le rinde homenaje a la llamada iglesia triunfante. Se celebra la gracia de Dios manifestada en personas que vivieron de forma ejemplar bajo los valores de la fe, la esperanza y la caridad. Se remonta a las conmemoraciones de los mártires en el siglo IV.

En Jujuy, esta celebración tiene un significado especial porque se vincula con las tradiciones ancestrales de los pueblos andinos. Las familias preparan ofrendas, comparten oraciones y recuerdan a sus seres queridos fallecidos, en una costumbre que se extiende hasta el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.

¿Por qué se celebra el Día de Todos los Santos?

El origen de esta festividad se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando se recordaba a los mártires que habían muerto por su fe. Con el paso del tiempo, la Iglesia estableció una celebración común para honrar a todos los santos.

A diferencia del Día de los Fieles Difuntos, que está dedicado especialmente a rezar por quienes fallecieron, el 1 de noviembre es considerado una jornada de alegría y esperanza por la vida eterna.

En una entrevista realizada anteriormente por Canal 4, el padre José Quispe explicó el sentido de la fecha: "Es un día especial porque celebramos a todos los santos, no solamente los que están en los altares".

También destacó la importancia de mantener vivas las costumbres familiares y compartir momentos de oración y encuentro.

¿Cuál es la oración a todos los santos del 1 de noviembre?

Señor Dios, Padre todopoderoso y eterno, en este día de luz y de esperanza

nos congregamos en tu presencia con el corazón lleno de gratitud.

Te alaben los cielos y la tierra por la muchedumbre incalculable de tus santos y santas:

aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero,

los que ya gozan de tu rostro glorioso y cantan tu gloria sin fin.

Gracias por hombres y mujeres de toda época,

condición y lenguaje, que no guardaron la fe para sí.

Sino que la encarnaron en el silencio del dolor,

en la entrega cotidiana, en el martirio,

en la sencillez del trabajo y en el amor desinteresado hacia los más pequeños.

Ellos nos demuestran que la santidad no es una meta imposible

para unos pocos elegidos, sino el latido auténtico de una vida unida a ti.

Concédenos, Padre bueno, la gracia de no desfallecer en nuestro propio camino.

Ayúdanos a vivir las Bienaventuranzas:

a ser pobres de espíritu, mansos de corazón,

hambrientos de justicia y constructores incansables de la paz.

Que un día, después de haber peregrinado por esta tierra,

seamos admitidos a formar parte de esa asamblea feliz de los santos,

para alabarte y bendecirte por los siglos de los siglos.

Amén.

Cómo se vive el Día de Todos los Santos en Jujuy

En nuestra provincia, el 1 de noviembre está marcado por una tradición profundamente arraigada: la preparación de las mesas de ofrendas para recibir simbólicamente a las almas de los seres queridos que fallecieron.

Según las creencias andinas, las almas regresan a visitar sus hogares durante estas fechas. Por eso, muchas familias preparan mesas con fotografías, flores, velas, bebidas y las comidas preferidas de quienes ya no están.

También se colocan panes con diferentes formas, como escaleras que simbolizan el camino de las almas, palomas, cruces y coronas.

La tradición establece que las mesas se preparan para recibir a las almas el 1 de noviembre y se levantan al mediodía del 2, cuando las familias comparten las ofrendas y despiden simbólicamente a sus seres queridos.

Este año, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organizó nuevamente la tradicional Feria de los Santos y Fieles Difuntos, sobre avenida 19 de Abril, desde el 30 de octubre hasta este domingo 1 de noviembre.

"Es muy importante, es muy tradicional, habla mucho de nuestra cultura", expresó Rosa Sáenz, directora municipal de Ferias, al destacar el valor de esta celebración.

Así, el Día de Todos los Santos reúne en Jujuy la fe católica y las costumbres de los pueblos originarios, manteniendo viva una tradición que se transmite de generación en generación.