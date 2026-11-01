La Quiaca: niños vestidos de santos visitaron las ofrendas

Niños vestidos de santos visitaron las ofrendas en La Quiaca

En este domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los más pequeños fueron protagonistas de una emotiva iniciativa en La Quiaca. Vestidos como diferentes santos, los monaguillos de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro salieron a acompañar a las familias que prepararon las tradicionales mesas de ofrendas para recibir a las almitas de sus seres queridos.

La propuesta buscó acercar a los niños a una de las costumbres más arraigadas del norte argentino, donde la fe cristiana y las creencias ancestrales se entrelazan en una celebración cargada de recuerdos, espiritualidad y amor familiar. La actividad se realizó en la previa del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, cuando las familias recuerdan especialmente a quienes ya no están.

Una tradición que sigue viva en el norte argentino En Jujuy, especialmente en las comunidades de la Puna y la Quebrada, las familias preparan mesas con panes de diferentes formas, flores, velas y las comidas preferidas de sus seres queridos fallecidos.

Según la tradición, las almas regresan simbólicamente a visitar sus hogares durante estas fechas. Las ofrendas son una manera de recibirlas, recordarlas y mantener vivo el vínculo familiar.

La participación de los pequeños monaguillos en La Quiaca suma una nueva generación a esta costumbre que se transmite de padres a hijos y que forma parte de la identidad cultural y religiosa de los jujeños.

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