La Quiaca: investigan a dos hombres por haber cometido un presunto abuso sexual

Investigan un supuesto abuso sexual en La Quiaca - Imagen creada con IA

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en el barrio Estela Silos de la ciudad de La Quiaca. La víctima es una joven que denunció haber sido sedada y abusada sexualmente por dos amigos con quienes compartía bebidas alcohólicas.

La Quiaca (imagen modificada con inteligencia artificial). La joven perdió el conocimiento Según fuentes cercanas a la investigación, la joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a dos amigos cuando, en un momento determinado, comenzó a sentirse descompuesta hasta perder el conocimiento.

Horas después, al recuperar la conciencia, despertó desnuda y con fuertes dolores en sus partes íntimas. Ante esta situación, se dirigió a la Seccional 17 de La Quiaca para radicar la denuncia.

Los sospechosos fueron detenidos Tras la denuncia, efectivos de la Brigada de Investigaciones detuvieron a los dos hombres señalados en el caso, quienes quedaron vinculados a la investigación.

La víctima recibió atención médica Luego de realizar la denuncia, la joven fue trasladada al hospital Jorge Uro, donde quedó internada en la sala de Observación para recibir atención médica. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. La información corresponde a una denuncia en investigación. Se preserva la identidad de la víctima y se mantiene la presunción de inocencia de los denunciados.

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