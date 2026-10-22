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22 de octubre de 2026 - 19:41
Jujuy.

La Quiaca: vecinos y comerciantes marcharon contra las restricciones del ARCA

Vecinos y trabajadores de La Quiaca marcharon contra la resolución del ARCA que, dijeron, afectaba al comercio. La misma tiene una prorroga de 120 días.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante la mañana de este jueves en La Quiaca, vecinos y comerciantes de la ciudad fronteriza marcharon contra la resolución 5.910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) la cual fija restricciones al régimen vecinal fronterizo y establece límites para la salida de mercaderías hacia Bolivia y afecta el movimiento comercial en la frontera.

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En este sentido, cientos de vecinos y comerciantes de la ciudad marcharon por las calles de La Quiaca por el perjuicio que, dicen, les ocasiona “son más de 3500 familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad”, había señalado Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad fronteriza.

Además, señaló que desde hace nueve días el intercambio comercial se desarrolla con importantes limitaciones. “Está trabajando, pero a cuentagotas”, afirmó y agregó que las restricciones afectan especialmente la venta de productos básicos que habitualmente se trasladan hacia Bolivia.

Estamos hablando de artículos de primera necesidad, de la canasta familiar básica, que es harina, aceite, arroz. Ellos son grandes consumidores de estos productos”, explicó.

Qué establece la resolución del ARCA

La Resolución General 5910/2026 establece un límite de 150 dólares diarios por persona para el egreso de mercaderías mediante el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.

También excluye de este régimen los productos acondicionados en envases de 10 kilogramos o más, los granos de trigo, soja y maíz, y los combustibles trasladados en recipientes adicionales.

Prórroga por 120 días

Durante la mañana de este jueves, ARCA dispuso postergar por 120 días la resolución pero dejo vigente el límite de 150 dólares diarios por persona previsto para el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo el cual no se modificó y generó preocupación entre los trabajadores.

Desde el organismo nacional señalaron que “la postergación se fundamentó en la necesidad de atender cuestiones operativas y socioeconómicas propias de las zonas de frontera. Las disposiciones originales apuntaban a limitar el fraccionamiento de mercaderías, la repetición sistemática de operaciones y los desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados”.

Apoyo oficial

Durante la noche del miércoles, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, había dado su apoyo a los comerciantes y había pedido revisar las restricciones del ARCA, entre las cuales la que establecía un límite diario de 150 dólares en productos.

Detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares", expresó Sadir y agregó que las decisiones nacionales deben contemplar las particularidades de las ciudades de frontera y el impacto que generan sobre quienes trabajan diariamente en el comercio local.

Finalmente, sostuvo que es necesario revisar las restricciones para evitar que decisiones que no contemplen la realidad de la región pongan en riesgo las fuentes de trabajo de los jujeños.

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