lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 10:32
Policials.

Recuperaron en La Quiaca camionetas robadas en Buenos Aires: dos brasileños con prisión preventiva

El MPA de Jujuy restituyó dos camionetas de alta gama robadas en Buenos Aires. Dos brasileños imputados recibieron 120 días de prisión preventiva.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Quiaca: investigan una red de robo de camionetas y dos brasileños quedaron detenidos

La Quiaca: investigan una red de robo de camionetas y dos brasileños quedaron detenidos

Dos camionetas de alta gama que habían sido robadas en Buenos Aires fueron restituidas a sus propietarios luego de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy. Los vehículos habían sido recuperados en La Quiaca, mientras que dos ciudadanos brasileños quedaron imputados en la causa y deberán cumplir 120 días de prisión preventiva.

Lee además
Dos toneladas de basura en el río que une Argentina y Bolivia
Jujuy.

Retiraron dos toneladas de basura en el Rio Internacional La Quiaca-Villazón
Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca
Jujuy.

Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de La Quiaca y permitió avanzar sobre una presunta modalidad delictiva vinculada con el robo y traslado de vehículos hacia la frontera con Bolivia.

Dos camionetas recuperadas y entregadas a sus dueños

Según informó el MPA, los vehículos fueron recuperados como resultado de las tareas investigativas realizadas en la ciudad fronteriza. Una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, las camionetas fueron restituidas a sus legítimos propietarios, quienes habían denunciado los robos en Buenos Aires.

El procedimiento forma parte de una investigación más amplia sobre el movimiento de vehículos de alta gama sustraídos y su posible traslado hacia territorio boliviano.

Dos brasileños con 120 días de prisión preventiva

En el marco de la causa, la Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva para los dos ciudadanos brasileños imputados.

Durante ese período continuará la investigación para establecer las responsabilidades de los acusados y determinar si existen otras personas involucradas en los hechos. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena.

El caso vuelve a poner el foco en La Quiaca como una zona de interés para las investigaciones sobre el robo y traslado de vehículos hacia la frontera. Por el momento, no se confirmó oficialmente que estos hechos estén vinculados con otros robos de camionetas registrados en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Retiraron dos toneladas de basura en el Rio Internacional La Quiaca-Villazón

Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

Fuga en La Quiaca: dos detenidos cruzaron a Bolivia y fueron recapturados en Villazón

La camioneta robada en San Salvador de Jujuy tendría conexión con personas de La Quiaca

Violento robo en Palpalá: golpearon a un hombre y lo amenazaron con un cuchillo para quitarle $800.000

Lo que se lee ahora
Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Súper Niño: qué se espera en Jujuy
Fenómeno.

Super Niño: qué efectos podría tener en Jujuy y qué zonas están en alerta

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos
Espectáculos.

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel