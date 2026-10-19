Recuperaron en La Quiaca camionetas robadas en Buenos Aires: dos brasileños con prisión preventiva

Dos camionetas de alta gama que habían sido robadas en Buenos Aires fueron restituidas a sus propietarios luego de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy. Los vehículos habían sido recuperados en La Quiac a, mientras que dos ciudadanos brasileños quedaron imputados en la causa y deberán cumplir 120 días de prisión preventiva.

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La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de La Quiaca y permitió avanzar sobre una presunta modalidad delictiva vinculada con el robo y traslado de vehículos hacia la frontera con Bolivia.

Según informó el MPA, los vehículos fueron recuperados como resultado de las tareas investigativas realizadas en la ciudad fronteriza. Una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, las camionetas fueron restituidas a sus legítimos propietarios, quienes habían denunciado los robos en Buenos Aires.

El procedimiento forma parte de una investigación más amplia sobre el movimiento de vehículos de alta gama sustraídos y su posible traslado hacia territorio boliviano.

Dos brasileños con 120 días de prisión preventiva

En el marco de la causa, la Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva para los dos ciudadanos brasileños imputados.

Durante ese período continuará la investigación para establecer las responsabilidades de los acusados y determinar si existen otras personas involucradas en los hechos. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena.

El caso vuelve a poner el foco en La Quiaca como una zona de interés para las investigaciones sobre el robo y traslado de vehículos hacia la frontera. Por el momento, no se confirmó oficialmente que estos hechos estén vinculados con otros robos de camionetas registrados en Jujuy.