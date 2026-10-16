Entregaron al MPA la camioneta robada en Jujuy y recuperada en Bolivia, ahora será entregada a su propietario

El vehículo, una Toyota SW4, fue localizado a unos 15 kilómetros de Villazón , Bolivia , y la investigación incluyó dos allanamientos en la ciudad de La Quiaca donde se secuestraron elementos electrónicos y documentación que serán analizados. ahora el vehiculo será peritado y posteriormente entregado a su propietario.

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El fiscal Alberto Mendivil, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 11 de La Quiaca, recibió la camioneta que había sido robada en San Salvador de Jujuy y recuperada en territorio boliviano, a unos 15 kilómetros de Villazón.

La entrega se concretó ayer y estuvo a cargo del teniente coronel Fernando Cardozo Ramírez, jefe del Comando de Frontera de la Policía Nacional de Bolivia.

La investigación comenzó tras la sustracción del vehículo, ocurrida el 7 de octubre a las 8:30. En una primera instancia, intervino la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 6, a cargo del fiscal Emilio Alejandro Gurrieri, que coordinó acciones con la Fiscalía de La Quiaca para determinar si la camioneta había sido trasladada hacia la frontera.

A partir de esa articulación, se estableció contacto con las autoridades bolivianas y se puso en marcha un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de La Quiaca. Las tareas permitieron localizar el rodado en territorio boliviano, cerca de la ciudad fronteriza de Villazón.

Dos allanamientos en La Quiaca

En el marco de la investigación, se realizaron dos allanamientos en La Quiaca. Uno tuvo lugar en un inmueble ubicado en una zona comercial y el otro, en un depósito situado en las inmediaciones del río internacional.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron elementos electrónicos y documentación que serán sometidos a análisis para determinar si tienen relación con el robo.

La causa continúa en etapa investigativa. Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción del vehículo e identificar a los posibles responsables.

La recuperación y entrega de la camioneta representan un avance en el caso, mientras se analizan las pruebas reunidas y se desarrollan nuevas medidas para esclarecer el hecho.