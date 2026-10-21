Hay 3.500 familias afectadas en La Quiaca por las restricciones del ARCA: convocan a una marcha para este jueves

Situación de las familias de La Quiaca (imagen ilustrativa).

La implementación de nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó preocupación entre comerciantes y trabajadores de La Quiaca. La Resolución General 5910/2026, vigente desde el 10 de octubre, establece límites para la salida de mercaderías hacia Bolivia y afecta el movimiento comercial en la frontera.

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En diálogo con TodoJujuy.com , Walter Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, aseguró que alrededor de 3.500 familias dependen directa o indirectamente de esta actividad y advirtió que la situación económica de la ciudad es crítica.

“Es de emergencia absoluta, porque esta resolución trajo prácticamente la sentencia en frontera para muchos trabajadores, no únicamente el comercio, sino la gente que trabaja en forma directa o indirecta”, expresó.

El dirigente explicó que las restricciones no solamente afectan a los comerciantes, sino también a quienes realizan tareas de transporte de mercadería, carga y descarga, además de vendedores ambulantes y taxifleteros.

“Dependemos de casi 3.500 familias que viven de este trabajo. Este trabajo es ancestral acá en frontera, siempre se trabajó para Bolivia”, sostuvo.

Cadena describió el impacto que tuvo la normativa sobre el movimiento económico de la ciudad desde su entrada en vigencia.

“Hay un silencio total de gente. Te prohíben las salidas de mercadería de embalajes de 10 kilos o más, pero lo más grave es que te autorizan únicamente 150 dólares diarios, que no es nada”, manifestó.

Al referirse a quienes dependen de la actividad cotidiana, fue contundente: “Ellos viven el día. Trabajar, comer; no trabajar, no comer. Es así de simple”.

Además, señaló que desde hace nueve días el intercambio comercial se desarrolla con importantes limitaciones. “Está trabajando, pero a cuentagotas”, afirmó.

Qué establece la resolución de ARCA

Situación de las familias de La Quiaca tras la resolución del ARCA.

La Resolución General 5910/2026 establece un límite de 150 dólares diarios por persona para el egreso de mercaderías mediante el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.

También excluye de este régimen los productos acondicionados en envases de 10 kilogramos o más, los granos de trigo, soja y maíz, y los combustibles trasladados en recipientes adicionales. Estas disposiciones corresponden a un régimen destinado al uso personal o familiar, no a exportaciones comerciales generales. Argentina.gob.ar+1

Para Cadena, las restricciones afectan especialmente la venta de productos básicos que habitualmente se trasladan hacia Bolivia.

“Estamos hablando de artículos de primera necesidad, de la canasta familiar básica, que es harina, aceite, arroz. Ellos son grandes consumidores de estos productos”, explicó.

Marcha en La Quiaca este jueves a las 10:30

Ante la situación, comerciantes y trabajadores convocaron a una movilización para este jueves 22 de octubre, a partir de las 10:30, en rechazo a las disposiciones de ARCA.

“Vamos a hacer una marcha. Estoy convencido de que va a ser multitudinaria”, anticipó el presidente de la Cámara de Comercio.

Cadena también adelantó que recibió información sobre una posible suspensión temporal de la resolución. “Me llegó recién una buena noticia, entre comillas: durante 120 días se va a poner en un bypass esta resolución”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que al momento de sus declaraciones la medida todavía no había sido oficializada. Por lo tanto, la eventual suspensión permanece pendiente de confirmación normativa.