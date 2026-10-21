Catedral de Jujuy: apuntalaron la recova y buscan proteger la estructura de las lluvias

Las obras de restauración y refuerzo estructural de la Catedral de Jujuy continúan avanzando, con trabajos sobre la recova y el muro norte del histórico edificio. La arquitecta Raymi Taborda, responsable de las tareas, explicó en diálogo con Canal 4 que se descubrieron diferentes materiales constructivos al retirar los revoques y que se están tomando medidas para evitar que las lluvias afecten el desarrollo de la obra.

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Actualmente, los trabajos incluyen la instalación de anclajes para futuros refuerzos metálicos laterales, el apuntalamiento de la estructura y la preparación de nuevas fundaciones que permitirán darle mayor rigidez al edificio.

Uno de los aspectos más importantes de la intervención fue el retiro completo de los revoques del muro norte, que permitió conocer cómo está construida la estructura original.

La arquitecta explicó que encontraron una combinación de materiales utilizados en distintas etapas de construcción.

"La pared tiene tanto bloques de adobe como de ladrillo cocido. Tiene madera, entonces tiene bastantes materiales y composiciones según cómo iban construyendo en esa época", detalló.

Según indicó, estas características permiten observar las técnicas constructivas utilizadas antiguamente y forman parte de los aspectos que deberán estudiarse a medida que avance la restauración.

Por el momento, el muro permanece cubierto con plástico para protegerlo de las precipitaciones y otras condiciones climáticas.

Cómo afectarán las lluvias a las obras

Ante la llegada de la temporada de lluvias y las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño, la responsable de los trabajos aseguró que ya se están implementando medidas preventivas.

Entre ellas, se instaló una cubierta provisoria sobre la recova para permitir que las tareas continúen durante las precipitaciones.

Además, uno de los principales objetivos es construir un sobretecho sobre el sector del muro norte antes de que las lluvias se intensifiquen.

"Todo lo que se está haciendo ahora es poder avanzar rápidamente para poder hacer un sobretecho sobre el techo actual del muro norte" "Todo lo que se está haciendo ahora es poder avanzar rápidamente para poder hacer un sobretecho sobre el techo actual del muro norte"

La intención es evitar que las condiciones climáticas obliguen a suspender los trabajos durante períodos prolongados.

Cuándo terminarán las obras en la Catedral de Jujuy

Respecto de los plazos, la arquitecta confirmó que los trabajos de protección del techo avanzan según lo previsto. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definida para la finalización completa de la restauración.

"No hay un plazo porque justamente, como es una obra patrimonial, tenemos que ir viendo qué va pasando a medida que vamos descubriendo" "No hay un plazo porque justamente, como es una obra patrimonial, tenemos que ir viendo qué va pasando a medida que vamos descubriendo"

La profesional recordó que se está interviniendo una estructura antigua, cuya refacción corresponde a principios del siglo XIX, por lo que cada etapa puede revelar características que requieran nuevos estudios o intervenciones.

De esta manera, las tareas continuarán de forma progresiva, priorizando la seguridad estructural y la conservación de uno de los monumentos históricos más importantes de Jujuy.