Tilcara: rescataron a una mujer camino a la Garganta del Diablo Rescate en Tilcara - foto ilustrativa

Una mujer tuvo que ser auxiliada este domingo 1 de noviembre en una zona montañosa de Tilcara, luego de que no pudiera continuar con el descenso mientras se encontraba en el camino hacia la Garganta del Diablo. El operativo fue realizado por Bomberos Voluntarios de Tilcara, quienes recibieron el aviso de emergencia alrededor de las 12:32 y rápidamente enviaron una dotación hacia el lugar.

Bomberos y Policía participaron del rescate Según informaron desde el cuartel, el personal se dirigió hacia el sector indicado para asistir a la mujer, que necesitaba ayuda para bajar de la montaña. Los bomberos trabajaron de manera conjunta con efectivos policiales y lograron auxiliarla exitosamente.

Una vez concretada la asistencia, los equipos de emergencia regresaron a su base sin registrar otras novedades.

Desde Bomberos Voluntarios de Tilcara confirmaron que el rescate finalizó con éxito, aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias que impidieron que la mujer descendiera por sus propios medios.

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