Difundieron el spot de la visita del Papa y Jujuy está presente

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV sorprendió a una pareja argentina en el Vaticano

La I glesia católica presentó el video oficial que anuncia la llegada del papa León XIV a la Argentina y Jujuy tiene un lugar especial en la producción . Las localidades de Tilcara y Purmamarca aparecen entre los escenarios elegidos para representar la diversidad cultural y geográfica del país.

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El material fue difundido por la Conferencia Episcopal Argentina como parte de los preparativos para la visita del Sumo Pontífice , prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026, bajo el lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" .

"Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien"

La producción audiovisual fue filmada en distintos puntos del territorio argentino, con la participación de voluntarios que representan diferentes comunidades y realidades del país.

Entre los paisajes seleccionados se encuentran Tilcara y Purmamarca, dos localidades emblemáticas de la Quebrada de Humahuaca. También aparecen imágenes de Bariloche, Isla Maciel y las ciudades que recibirán al Papa durante su visita.

El video busca transmitir un mensaje de encuentro, esperanza e inclusión, inspirado en el Evangelio de Marcos.

"Bienvenidos los que sueñan, bienvenidos los que enseñan, bienvenidos los que aprenden, bienvenidos los que cuidan", expresa una de las frases de la producción.

La pieza finaliza con el mensaje "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", que identifica este viaje apostólico.

Cuándo y dónde estará el papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV se desarrollará desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre y tendrá como principales sedes la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.Durante su estadía están previstas celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes, autoridades y representantes de la Iglesia argentina.

Agenda del papa León XIV en Argentina: del 8 al 11 de noviembre

Domingo 8 de noviembre | Buenos Aires

16:30: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín.

Encuentro con el presidente de la Nación en Casa Rosada.

18:30: Reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre | Buenos Aires

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11:30: Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Encuentro con representantes del mundo laboral en la UCA.

Reunión interreligiosa en el Palacio San Martín.

Celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Cena con los obispos argentinos.

Martes 10 de noviembre | Córdoba y Buenos Aires

7:30: Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba.

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Encuentro con sacerdotes, obispos y religiosos en la Catedral de Córdoba.

Regreso a Buenos Aires durante la tarde.

20:15: Vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre | Luján y despedida