jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 09:34
Atención.

Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

La medida de fuerza vinculada al tratamiento en el Congreso provoca cancelaciones, demoras y consultas sobre vuelos en el aeropuerto local.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

El paro general convocado en todo el país en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso afecta el normal funcionamiento del aeropuerto de Jujuy. Durante la jornada se registran cancelaciones y cambios de estado en varias operaciones, tanto en salidas programadas como en arribos previstos.

Lee además
255 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas por el paro de este jueves.
Medida.

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de este jueves
Aerolíneas Argentinas conectará la provincia con Miami en 2026.
Viajes.

Tucumán tendrá vuelos directos a Miami durante el Mundial 2026

La medida gremial, que tiene alcance nacional, genera repercusiones en distintos servicios, y el transporte aéreo no es la excepción. Las aerolíneas y autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal.

Partidas: cancelaciones y vuelos sujetos a confirmación

En la programación de salidas, el vuelo de Flybondi con partida prevista a las 9:05 con destino a Aeroparque fue cancelado. De igual modo, el servicio de Aerolíneas Argentinas programado para las 9:50 con destino a Ezeiza también figura como cancelado.

Para la tarde, el vuelo de Flybondi de las 15:05 hacia Ezeiza permanece en estado “programado”. El servicio de Paranair con salida a las 17:20 rumbo a Asunción figura con la indicación “consultar compañía”, lo que sugiere posibles cambios que deben confirmarse con la empresa.

En el tramo nocturno, el vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 20:15 hacia Aeroparque se encuentra en estado a verificar con la aerolínea, mientras que la operación de Flybondi de las 20:15 con destino a Ezeiza figura en horario según la programación vigente.

image

Arribos: servicios cancelados y programados

Entre los vuelos de llegada, el servicio FO 5180 de Flybondi desde Ezeiza, previsto a las 8:20, fue cancelado. De manera similar, el vuelo AR 1514 de Aerolíneas Argentinas, con arribo estimado a las 9:20 desde Aeroparque, figura también cancelado.

Para más adelante en la jornada, el vuelo FO 5182 de Flybondi desde Ezeiza, con llegada prevista a las 14:15, permanece programado. A las 16:50, el servicio ZP 870 de Paranair desde Asunción figura con la indicación de “consultar”, lo que obliga a los pasajeros a confirmar estado con la compañía.

En el cierre de la tarde, el vuelo FO 5184 de Flybondi, con llegada estimada a las 19:25 desde Ezeiza, se mantiene en horario. El servicio AR 1518 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque, con arribo previsto a las 19:35, también figura en el listado de vuelos sin datos específicos de estado informado en el parte oficial difundido.

Embed - Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

Recomendaciones para pasajeros ante el paro

Ante este escenario de cancelaciones y modificaciones, se aconseja a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente en los sitios oficiales de las aerolíneas o mediante sus canales de atención.

También resulta recomendable confirmar con la compañía aérea correspondiente cuando el estado del vuelo figure como “consultar”, para saber si hubo cambios de último momento o reprogramaciones.

Cómo se vive el paro nacional en las calles de San Salvador de Jujuy

Embed - Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: largas caminatas, taxis y apps para no faltar al trabajo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de este jueves

Tucumán tendrá vuelos directos a Miami durante el Mundial 2026

Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Terminal semidesierta en Jujuy: el paro frenó los viajes y dejó pasajeros varados

Lo que se lee ahora
paro de transporte: habilitan tramite online para justificar la inasistencia laboral en jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará con el transporte en Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas  video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel