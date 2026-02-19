Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

El paro general convocado en todo el país en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso afecta el normal funcionamiento del aeropuerto de Jujuy. Durante la jornada se registran cancelaciones y cambios de estado en varias operaciones, tanto en salidas programadas como en arribos previstos.

La medida gremial, que tiene alcance nacional, genera repercusiones en distintos servicios, y el transporte aéreo no es la excepción. Las aerolíneas y autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal.

En la programación de salidas, el vuelo de Flybondi con partida prevista a las 9:05 con destino a Aeroparque fue cancelado . De igual modo, el servicio de Aerolíneas Argentinas programado para las 9:50 con destino a Ezeiza también figura como cancelado.

Para la tarde, el vuelo de Flybondi de las 15:05 hacia Ezeiza permanece en estado “programado”. El servicio de Paranair con salida a las 17:20 rumbo a Asunción figura con la indicación “consultar compañía” , lo que sugiere posibles cambios que deben confirmarse con la empresa.

En el tramo nocturno, el vuelo de Aerolíneas Argentinas de las 20:15 hacia Aeroparque se encuentra en estado a verificar con la aerolínea, mientras que la operación de Flybondi de las 20:15 con destino a Ezeiza figura en horario según la programación vigente.

Arribos: servicios cancelados y programados

Entre los vuelos de llegada, el servicio FO 5180 de Flybondi desde Ezeiza, previsto a las 8:20, fue cancelado. De manera similar, el vuelo AR 1514 de Aerolíneas Argentinas, con arribo estimado a las 9:20 desde Aeroparque, figura también cancelado.

Para más adelante en la jornada, el vuelo FO 5182 de Flybondi desde Ezeiza, con llegada prevista a las 14:15, permanece programado. A las 16:50, el servicio ZP 870 de Paranair desde Asunción figura con la indicación de “consultar”, lo que obliga a los pasajeros a confirmar estado con la compañía.

En el cierre de la tarde, el vuelo FO 5184 de Flybondi, con llegada estimada a las 19:25 desde Ezeiza, se mantiene en horario. El servicio AR 1518 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque, con arribo previsto a las 19:35, también figura en el listado de vuelos sin datos específicos de estado informado en el parte oficial difundido.

Recomendaciones para pasajeros ante el paro

Ante este escenario de cancelaciones y modificaciones, se aconseja a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente en los sitios oficiales de las aerolíneas o mediante sus canales de atención.

También resulta recomendable confirmar con la compañía aérea correspondiente cuando el estado del vuelo figure como “consultar”, para saber si hubo cambios de último momento o reprogramaciones.

