Se cumplen 9 años de la desaparición del submarino ARA San Juan

Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan , que perdió contacto con la Armada Argentina durante una misión en el Atlántico Sur. En la embarcación viajaban 44 tripulantes, entre ellos nueve submarinistas jujeños. Un año después, sus restos fueron localizados a más de 900 metros de profundidad.

Jujuy. Quiénes eran los nueve jujeños a bordo del submarino ARA San Juan

La tragedia conmocionó al país y dio inicio a uno de los operativos de búsqueda más importantes de la historia naval argentina, con participación de fuerzas nacionales e internacionales. Desde entonces, cada aniversario representa una jornada de memoria para recordar a los integrantes de la tripulación y acompañar a sus familias.

El submarino había partido desde la Base Naval Ushuaia con destino a Mar del Plata. El 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur, la Armada recibió una última comunicación de la embarcación.

En ese contacto, el comandante informó sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. Después de ese mensaje, se perdió toda comunicación con el submarino y comenzaron las tareas de búsqueda y rescate.

Durante los días siguientes, distintas fuerzas nacionales y de otros países participaron del operativo, que incluyó embarcaciones, aeronaves y equipos especializados para rastrear el fondo marino.

Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity localizó los restos del ARA San Juan a 907 metros de profundidad, en una zona del Atlántico Sur ubicada a unos 500 kilómetros de la costa patagónica.

Submarino ARA San Juan.

Los tripulantes que viajaban en el submarino

Entre los 44 tripulantes eran:

Pedro Martín Fernández – Capitán de fragata Jorge Ignacio Bergallo – Capitán de corbeta Fernando Vicente Villarreal – Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza – Teniente de navío Diego Manuel Wagner – Teniente de navío Eliana María Krawczyk – Teniente de navío Víctor Andrés Maroli – Teniente de navío Adrián Zunda Meoqui – Teniente de fragata Renzo David Martín Silva – Teniente de fragata Jorge Luis Mealla – Teniente de corbeta – JUJUY. Alejandro Damián Tagliapietra – Teniente de fragata Javier Alejandro Gallardo – Suboficial principal Alberto Cipriano Sánchez – Suboficial primero Walter Germán Real – Suboficial principal Víctor Hugo Coronel – Suboficial principal – JUJUY. Luis Marcelo Leiva – Suboficial principal Hernán Ramón Rodríguez – Suboficial primero Cayetano Hipólito Vargas – Suboficial segundo Roberto Daniel Medina – Suboficial segundo Celso Oscar Vallejos – Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera – Suboficial segundo – JUJUY. Víctor Marcelo Enríquez – Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez – Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández – Suboficial segundo Jorge Ariel Monzón – Cabo principal Jorge Eduardo Valdez – Cabo principal Cristian David Ibáñez – Cabo principal Mario Armando Toconás – Cabo principal – JUJUY. Franco Javier Espinoza – Cabo principal – JUJUY. Jorge Isabelino Ortiz – Cabo principal Hugo Dante César Aramayo – Cabo principal – JUJUY. Luis Esteban García – Cabo principal Sergio Antonio Cuellar – Cabo principal Fernando Gabriel Santilli – Cabo principal Alberto Ramiro Arjona – Cabo principal Enrique Damián Castillo – Cabo principal Luis Carlos Nolasco – Cabo principal David Alonso Melián – Cabo principal Germán Oscar Suárez – Cabo principal Daniel Alejandro Polo – Cabo principal – JUJUY. Leandro Fabián Cisneros – Cabo principal – JUJUY. Luis Alberto Niz – Cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria Aníbal Tolaba – Cabo segundo – JUJUY.



Tripulantes del ARA San Juan.

El Día Nacional por la Memoria de los 44 tripulantes

El 15 de noviembre fue establecido como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan, mediante la Ley 27.758, sancionada en 2024.

La fecha busca homenajear a quienes perdieron la vida en el hundimiento y mantener presente su memoria, además de reafirmar la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre el Mar.

A nueve años de la desaparición, el recuerdo de los 44 tripulantes permanece vigente en todo el país. En Jujuy, la fecha tiene un significado especial por los nueve integrantes de la Armada que tenían sus raíces en la provincia.