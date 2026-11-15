Quiénes eran los nueve jujeños a bordo del submarino ARA San Juan

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan desapareció en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo , entre ellos nueve jujeños. Eran hombres que habían elegido la carrera militar y desarrollado distintos recorridos dentro de la Armada Argentina. Algunos habían formado sus familias lejos de Jujuy, otros mantenían un fuerte vínculo con sus localidades de origen y todos tenían proyectos personales y profesionales que quedaron interrumpidos por la tragedia.

Sus nombres eran Jorge Luis Mealla, Aníbal Tolaba, Leandro Fabián Cisneros, Hugo Arnaldo Herrera, Franco Javier Espinoza, Daniel Alejandro Polo, Víctor Hugo Coronel, Hugo Dante César Aramayo y Mario Armando Toconás. A nueve años de la desaparición, sus historias permiten conocer quiénes eran los submarinistas jujeños que integraban la tripulación.

Jorge Luis tenía 30 años. Nació en Jujuy el 31 de diciembre de 1986, pero en 2012 se radicó en Mar del Plata para desarrollar su carrera en la Armada Argentina, una vocación que lo acompañaba desde la infancia.

Era su primer viaje a bordo de una embarcación de esas características. El último contacto con Jorge ocurrió el 6 de noviembre, cuando se encontraba en Ushuaia.

Tenía previsto regresar a Mar del Plata y, posteriormente, viajar a Jujuy para reunirse con sus padres y sus tres hermanos menores. Su intención era compartir con ellos las fiestas de fin de año y las vacaciones.

Fue ascendido a teniente de navío post mortem.

Jorge Luis Mealla - Teniente de corbeta.

Aníbal Tolaba - Cabo segundo

Aníbal nació el 12 de diciembre de 1991 en San Salvador de Jujuy y creció en el barrio El Chingo, donde vivía junto a su familia. Tenía 25 años y ocho hermanos. Fue el tripulante más joven entre las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Su carrera en la Armada Argentina comenzó el 12 de febrero de 2012, cuando ingresó a la Escuela de Suboficiales. Tras completar su formación, egresó como Cabo Segundo y se especializó en el área de Sonares.

Fue ascendido a cabo principal post mortem.

Leandro Fabián Cisneros - Cabo segundo

Era vecino del barrio Coronel Arias y tenía 28 años. En 2010 dejó Jujuy para incorporarse a la Armada Argentina. Durante su carrera estuvo cinco años en Bahía Blanca y luego se trasladó a Mar del Plata, donde se especializó como submarinista.

Estaba recién casado con Marisa, quien también pertenecía a la Armada. Su madre, Susana Mendiola, recordó años después su vocación militar y su compromiso con la formación profesional. Contó que su hijo había logrado destacarse durante su preparación como submarinista.

Fue ascendido a cabo primero post mortem.

Hugo Arnaldo Herrera - Suboficial segundo

Nacido el 30 de noviembre de 1978 en Palpalá, estaba casado y tenía un hijo adolescente. Pasó su infancia en las inmediaciones de la Mina 9 de Octubre y realizó sus estudios primarios en la Escuela 434, hoy conocida como Minero Jujeño. Luego cursó el secundario en el Bachillerato 22, antes de ingresar a la Armada Argentina.

A los 20 años dejó su hogar y partió hacia Bahía Blanca con una mochila cargada de ropa. Su objetivo era conseguir trabajo y contribuir económicamente con su familia. Era el mayor de siete hermanos y, durante su trayectoria en la fuerza, prestó servicios en distintas bases navales de Buenos Aires, Puerto Belgrano y Mar del Plata.

Al momento de la desaparición del ARA San Juan, residía en Mar del Plata y cumplía funciones en el área de control de tiro del submarino, una tarea que desempeñaba desde 2013.

Fue ascendido a suboficial primero post mortem.

Hugo Arnaldo Herrera - Suboficial segundo.

Franco Javier Espinoza - Cabo principal

Tenía 33 años y era cabo principal. Había dejado Jujuy más de una década antes para ingresar a la Armada. Su primer destino fue la fragata Libertad, una asignación que, según contó su familia, recibían alumnos con muy buen desempeño académico.

Después pasó cuatro años en Mar del Plata y realizó una capacitación que le permitió incorporarse al submarino ARA San Juan. Para él, aquella misión tenía una particularidad: su padre contó que era el viaje más largo que había realizado desde que se desempeñaba como submarinista. Era padre de una niña.

Fue ascendido a suboficial segundo post mortem.

Daniel Alejandro Polo - Cabo principal

Nació el 30 de junio de 1986 en San Pedro de Jujuy, aunque desde hacía varios años residía en Mar del Plata junto a su esposa, Verónica, y sus dos hijas, Renata y Mía. Tenía 31 años cuando desapareció el submarino ARA San Juan.

Su ingreso a la Armada Argentina se concretó en 2008, luego de obtener una vacante en la fuerza. Antes había cursado tres años de la carrera de Contador Público, pero el nacimiento de su primera hija marcó un cambio en sus proyectos y decidió incorporarse a la institución.

Fue ascendido a teniente de navío post mortem.

Víctor Hugo Coronel - Suboficial segundo

Nació en Calilegua el 3 de mayo de 1978 y formó parte de la tripulación del ARA San Juan como suboficial a cargo del área de Sanidad. En 2017 participó de su última misión a bordo del submarino. Una década antes, en 2007, había integrado el contingente de Fuerzas de Paz de la Organización de las Naciones Unidas en Haití.

Casado y padre de dos hijos, residía en Mar del Plata, donde también cultivaba su pasión por el fútbol. Desde hacía siete años se desempeñaba como árbitro en la liga de veteranos y dirigía encuentros en distintos barrios de la ciudad, entre ellos los torneos por la Copa San Lorenzo.

Fue ascendido a suboficial principal post mortem.

Hugo Dante César Aramayo - Cabo principal

Tenía 33 años y era cabo principal. Uno de los antecedentes destacados de su trayectoria fue su participación, en 2011, en el XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la fragata Libertad.

Su carrera dentro de la fuerza incluyó distintas experiencias de navegación antes de integrar la tripulación del ARA San Juan.

Fue ascendido a suboficial segundo post mortem.

Mario Armando Toconás - Cabo principal

Nació el 8 de marzo de 1981 en San Salvador de Jujuy, aunque pasó su infancia en Sierra Grande, provincia de Río Negro, junto a sus cinco hermanos. Su nombre, Armando, fue un homenaje a un tío marino que vivía en Buenos Aires y al que conoció a través de los relatos de su madre, Leoncia. Aquellas historias familiares, sumadas a su fascinación por el mar desde sus primeros años en Río Negro, despertaron su vocación por la Armada Argentina.

Durante su formación estudió en la Escuela Industrial Técnica N.º 7, donde eligió la especialidad de Electromecánica. El 31 de marzo de 2003 ingresó a la Armada y, tiempo después, se radicó en Mar del Plata junto a su familia.

Tenía 36 años y era padre de Ryan, de ocho. Su esposa, Ruth, cursaba el sexto mes de embarazo cuando desapareció el ARA San Juan. Seis meses después nació María Luz, su segunda hija.

En reconocimiento a su historia, el municipio de Sierra Grande realizó un homenaje en el monumento ubicado en la costanera de Playas Doradas. Desde entonces, cada noviembre sus familiares se reúnen en ese lugar para recordarlo como el único tripulante rionegrino que murió en el submarino ARA San Juan.

Fue ascendido a suboficial segundo post mortem.

El recuerdo de las familias sigue vigente

A lo largo de los años, los familiares de los nueve submarinistas jujeños mantuvieron el reclamo de memoria y reconocimiento. En septiembre de 2026, representantes de las familias solicitaron ante la Legislatura provincial la creación de una placa recordatoria y un espacio físico donde puedan reunirse para homenajear a los tripulantes.